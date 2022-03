Coronavirus in Romania: poco più di 3.000 casi di COVID-19 nelle ultime 24 ore / 750 pazienti in ATI

3.188 casi di COVID-19 e 32 decessi, di cui uno precedente, sono stati segnalati nelle ultime 24 ore in Romania.

Coronavirus in RomaniaFoto: Facebook / MApN

Sono stati eseguiti 25.065 test RT-PCR e antigene, il tasso di positività è del 12,71%.

Ad oggi, in Romania, il 7 marzo sono stati registrati in totale 2.771.449 casi di infezione da nuovo coronavirus (COVID-19), di cui 114.557 provenienti da pazienti reinfettati, risultati positivi dopo oltre 180 giorni dal prima infezione. 2.594.194 pazienti sono stati dichiarati guariti.

Nelle unità sanitarie le persone ricoverate nei reparti con COVID-19 sono 5.053, 109 in più rispetto al giorno precedente.

Inoltre, all’ATI sono ricoverate 750 persone, 27 in meno rispetto al giorno prima. Dei 750 pazienti ricoverati in terapia intensiva, 676 non sono vaccinati.

Sul totale dei ricoverati, 342 sono minorenni, 337 sono ricoverati in reparto, di cui 34 in più rispetto al giorno precedente e 5 in ATI, come il giorno precedente.

Ad oggi, 12.527.002 test RT-PCR e 8.814.415 test antigenici rapidi sono stati elaborati a livello nazionale. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 8.415 test RT-PCR (4.432 basati su definizione del caso e protocollo medico e 3.983 su richiesta) e 16.650 test antigenici rapidi.

In Romania, 96.037 persone confermate con la nuova infezione da coronavirus sono in isolamento domiciliare e 5.623 persone sono in isolamento istituzionale. Inoltre, 42.590 persone sono in quarantena a casa e 16 persone sono in quarantena istituzionalizzata.

Ad oggi, 63.993 persone con diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 sono morte.

Nelle ultime 24 ore l’INSP ha riportato 32 decessi (20 uomini e 12 donne), di cui uno prima dell’intervallo di riferimento, di alcuni pazienti contagiati dal nuovo coronavirus, ricoverati ad Alba, Arad, Bacău, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Giurgiu, Maramureș, Mureș, Prahova, Satu Mare, Timiș, Vaslui e Bucarest.

Dei 32 decessi, 8 sono stati registrati nella fascia di età 60-69 anni, 11 nella fascia di età 70-79 anni e 13 nella fascia di età oltre gli 80 anni. Tutti i decessi provenivano da pazienti con comorbidità.

Su un totale di 32 pazienti deceduti, 26 non erano vaccinati e 6 vaccinati. I pazienti vaccinati avevano un’età compresa tra 60-69 e oltre 80 anni. Tutti i pazienti vaccinati che sono morti avevano comorbilità.