Coronavirus, in Toscana c’è il primo morto: aveva 79 anni, 166 contagi in tutta la regione

Primo morto anche in Toscana a causa del Coronavirus. Sono in totale 53 nuovi casi di Covid-19 registrati in Toscana in queste ultimissime 24 ore. E’ c’è anche il primo decesso: parliamo di un uomo di 79 anni con diverse patologie a carico e un quadro clinico già difficoltoso di partenza, ricoverato sabato all’ospedale di Pisa e deceduto nella mattinata di domenica.

A dare conferma se la morte è da imputare al virus cinese dovrà essere come al solito l’Istituto superiore di sanità, a cui spetta anche la validazione della positività del tampone.

Solo sabato sono stati registrati in Toscana 34 nuovi positivi al Coronavirus.

