Coronavirus Italia, vigili a casa per chi non si vaccina. Ecco dove

Coronavirus, una novità assoluta. A Torriglia (Liguria) per tutti gli over 80 che non risponderanno alla chiamata per il vaccino anti Covid, il comune invierà i vigili a casa. Non solo. I “rinunciatari” in caso non vorranno davvero vaccinarsi, dovranno firmare una formale rinuncia.

Coronavirus, vaccino over 80. L’iniziativa del comune ligure

A dare la notizia, lo stesso sindaco del comune di Torriglia, Maurizio Beltrami, una città con circa 2300 abitanti. Il primo cittadino ha ampiamente spiegato che non vuole fare alcuna pressione. Semplicemente non vuole che un anziano, in caso si ammalasse di Covid, sporgesse denuncia asserendo di non essere stato informato dell’eventualità di vaccinarsi. Quindi chiunque, al di sopra degli 80 anni, rifiuterà il vaccino, riceverà la visita dei vigili a casa. Dovrà, in caso non cambiasse idea, firmare un apposito documento in cui afferma di essere stato informato sull’eventualità del vaccino. Intanto in Italia molti over 80 hanno aderito all’iniziativa. Molti altri attendono ad oggi di vaccinarsi.