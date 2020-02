Coronavirus, la chiesa si adatta a questo evento: messe in streaming per i fedeli

Anche la Chiesa per via del Coronavirus si sta adattando come può: per i fedeli è stata presa la decisione per non contagiarsi di seguire le messe in streaming. Da ieri sera infatti i frati francescani conventuali del Santo a Padova celebrano la santa messa delle ore 19 alla Tomba del Santo a Basilica chiusa e in diretta streaming web su Santantonio.org.

Questa drastica decisione è stata presa dai religiosi per proseguire a dare conforto ai tantissimi devoti e padovani che, a seguito della recente Ordinanza di Ministero della Salute e Regione del Veneto, non potranno fino a domenica partecipare alle celebrazioni eucaristiche.

loading...

Commenti

commenti