Coronavirus: la decisione di Draghi su vaccino e no vax

Nel corso della conferenza stampa dedicata alla ripresa delle attività dell’esecutivo – l’incontro in questione ha avuto luogo ieri, nella giornata di giovedì 2 settembre – Mario Draghi si è espresso in merito a diversi aspetti riguardanti l’emergenza sanitaria.

Il premier ha parlato della campagna vaccinale, sottolineando che procede spedita e facendo presente che, ora della fine di settembre, sarà vaccinato l’80% della popolazione. Da parte del capo dell’esecutivo è arrivata un’espressione di solidarietà nei confronti di coloro i quali, negli ultimi giorni, sono stati oggetto di insulti e violenze.

Mario Draghi ha definito la violenza dei no vax “particolarmente odiosa e vigliacca” soprattutto quando perpetrata nei confronti sia di chi si impegna per fare formazione, sia di chi da tempo è in prima linea nella lotta contro la pandemia.

Alle domande relative alla terza dose e all’introduzione dell’obbligo vaccinale sono arrivati due secchi sì da parte del Premier, che ha sottolineato come il vaccino verrà reso obbligatorio nel momento in cui, da parte di Ema e Aifa, arriverà l’ufficializzazione in merito alla sua uscita dal novero dei farmaci emergenziali.

Non sono mancati i focus sul Green Pass. Draghi ha sottolineato che verrà esteso e che per capire in quali settori e con che modalità ci sarà una cabina di regia.