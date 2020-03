Coronavirus, la modella Fabiana Britto del tutto nuda con la mascherina: «Basta allarmismo»

By

Prosegue senza sosta le paura del coronavirus, ma c’è anche chi non ne può più e dice basta all’allarmismo: parliamo della bellissima modella e showgirl brasiliana Fabriana Britto, che in un recente post pubblicato su Instagram ha voluto mostrarsi del tutto nuda sul letto, ma con una maschera sul volto. Nessuna paura, tantissima pelle nuda e un invito diretto a non lasciarsi prendere dal panico.

«Basta allarmismo !!! Ci stiamo facendo del male da soli, non si può fermare un Paese !!!! È una bruttissima forma virale ma molto più vicina all’influenza che alla Sars o all’influenza dei cammelli – è quanto scrive Fabiana – La maggioranza dei casi sono a casa loro tranquilli, come succede nella maggior parte dei pazienti con influenza». Un’ora prima aveva avuto modo di postare un altro scatto su un divano, in golfo e sempre con la maschera, con la frase seguente:

«Niente allarmismo ma tanta prevenzione! Ascoltiamo il consigli degli specialisti».

