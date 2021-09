Coronavirus, le parole di Attilio Fontana sulla terza dose di vaccino

La campagna vaccinale anti Covid prosegue in tutta Italia. Nella giornata di ieri, a seguito di una riunione che ha visto tra i partecipanti il Ministro della Salute Roberto Speranza e il Commissario Straordinario per l’emergenza Figliuolo, è stata resa ufficiale la data di inizio delle inoculazioni delle terze dosi di vaccino. Si tratta del 20 settembre, giorno in cui si inizierà a somministare la terza dose ai soggetti immunodepressi.

In merito a questo tema, si è recentemente espresso il Governatore della Lombardia Attilio Fontana. Alla guida di una delle Regioni più colpite dalla pandemia, Fontana, intervenuto ai microfoni di Morning Show, talk show di grande successo che sostituisce Mattino Cinque nel periodo estivo, ha specificato che in Lombardia è tutto pronto per iniziare, tra il 20 e il 21 settembre, la nuova fase della campagna vaccinale.

Il Governatore del Carroccio ha specificato che l’intenzione è quella di seguire le indicazioni che arrivano da Roma e, di riflesso, di partire con le prime inoculazioni della terza dose a soggetti pluripatologici e fragili.

Attilio Fontana ha fatto presente che, se sarà necessario, la Lombardia è pronta a estendere la terza dose di vaccino a tutta la popolazione.