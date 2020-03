Prosegue senza sosta l’emergenza Coronavirus in Italia: il dato delle vittime nelle ultime ore è salito a 107, con i guariti che sono 276 per un totale di 2706 contagiati.

I dati sono stati forniti come al solito da parte del capo della Protezione Civile e commissario per l’emergenza Angelo Borrelli, in conferenza stampa. L’aumento dei contagiati è di 443 persone in più rispetto a due giorni fa, mentre i morti sono in totale 28 in più in un solo giorno.

loading...

Commenti

commenti