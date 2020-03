Coronavirus, maestra di scuola elementare positiva: 242 alunni messi immediatamente in isolamento

Nelle ultime ore una maestra di scuola elementare è risultata essere positiva al tampone del Covid-19 ed è subito all’istante scattata la quarantena per un totale di 252 persone, fra cui spiccano 242 alunni. Le notifiche sono state inviate immediatamente agli interessati. Quanto vi stiamo raccontando è successo a Bibbiena – Arezzo -.

A rivelare il tutto è stato Filippo Vagnoli, sindaco, che ha voluto spiegare di aver coinvolto, nelle notifiche di quarantena, 242 alunni e dieci fra insegnati e vari collaboratori della medesima scuola.

«Si tratta comunque di misure precauzionali per tutelare innanzitutto le famiglie e quindi la comunità, visto che questi bambini possono avere avuto contatti con un probabile caso positivo. Per i genitori la quarantena cautelativa, come indicato dagli scienziati, non è obbligatoria. Ogni giorno il personale medico della Asl Toscana sud est si metterà in contatto con le famiglie per monitorare in modo adeguato la situazione», ha voluto spiegare il primo cittadino di Bibbiena.

