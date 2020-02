Coronavirus, marito e moglie ricoverati: «Molta paura all’inizio, ora va meglio. È come avere una pesante influenza»

Entrambi positivi al coronavirus e ricoverati nel reparto di Malattie infettive, in isolamento e in due camere separate: sono Andrea Quarantini 33 anni, di Bonemerse, e la partner, che ora stanno bene. Tutte e due residenti in provincia di Cremona, sono attualmente ricoverati proprio a Cremona: e lui al telefono con l’ANSA ha rivelare la sua degenza, alle prese col virus NcOv-2019.

«Sto assumendo anti virali che si utilizzano per l’Hiv e il fisico sta rispondendo bene – spiega -: la febbre, che nei primi giorni era salita anche a 40, è ormai sparita. Ammetto che all’inizio, ovviamente, c’è stata paura, ma ora posso dire di essere tranquillo. È come avessi fatto una pesante influenza».

Andrea potrebbe aver contratto il virus rientrato da una vacanza fatta di recente in Malesia: Ma è solamente una sua ipotesi e niente di più:

«Credo che sia stato durante lo scalo nell’aeroporto di Singapore». «Mi spiace di non poter vedere mia moglie – aggiunge -. Ci sentiamo per telefono, per fortuna la tecnologia aiuta in questi casi. Per il resto, guardo la tv, chiacchiero un po’ con il mio vicino. È come stare dentro una bolla e non vedo l’ora di poter riprendere la vita normale: dal lavoro alle partite di calcetto».

