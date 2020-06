Coronavirus, mascherina all’aperto: le regole regione per regione

Nella giornata di lunedì il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha esteso l’obbligo dell’uso della mascherina all’aperto fino al prossimo 14 luglio. Su ‘Facebook’, a questo proposito, il governatore ha scritto: “Fa caldo, molto caldo, ma il parere dei virologi è ancora di mantenere le precauzioni anti contagio, prima fra tutte, l’uso della mascherina. Nonostante il fastidio della mascherina, soprattutto con il caldo di luglio, sono dell’idea che occorra proseguire con il suo mantenimento sino al 14 luglio”.

Ma come si sono regolate le altre regioni d’Italia in merito all’utilizzo della mascherina negli spazi aperti? Il ‘Corriere della Sera’ fornisce un quadro preciso della situazione.

A livello nazionale, il dpcm del 26 aprile scorso, ancora in vigore, ha imposto l’uso delle mascherine al chiuso.

L’ultimo provvedimento è dell’11 giugno: nell’allegato 16 sono contenute le misure igienico-sanitarie di contrasto al coronavirus e, all’undicesimo punto, si legge che “è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale”, anche se non c’è esplicito cenno ai luoghi all’aperto.

Alcune amministrazioni avevano introdotto l’obbligo dell’uso della mascherina anche all’aperto, per poi però revocarlo successivamente di pari passo con l’evoluzione dell’andamento della pandemia di coronavirus in Italia. Ciò è successo, per esempio, in Campania e in Veneto.

In altre regioni, ci si è limitati a raccomandare l’adozione di dispositivi individuali di protezione all’aperto solo nell’eventualità in cui risultasse impossibile mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro.

In Sicilia un’ordinanza ha previsto l’obbligo di portare i dispositivi di protezione sempre con sé per indossarli nelle situazioni di assembramento in luoghi esterni aperti al pubblico.

Nelle Marche si è discusso di questa possibilità, per poi decidere di attenersi alla regola nazionale.

Al momento l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto vige solo in Lombardia.

