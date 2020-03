Coronavirus: niente abbracci, baci e strette di mano, bisogna come minimo tenere una distanza di due metri

By

Giuseppe Conte ha inviato al ministero della Salute le nuove raccomandazioni da far seguire a tutti gli italiani per cercare di limitare il più possibile la diffusione del coronavirus. Sono indicato generali, ma che variano, in qualche maniera, le abitudini dell’Italia.

Il nuovo Dpcm potrebbe essere adottato anche prima dell’8 marzo, ovvero nelle prossime 24-48 ore.​

Raccomandazioni che varranno per tutti quanti e non solo per coloro che vivono nelle zone rosse. Nessun contatto ravvicinato fra le persone, nessuna stretta di mano e saluti affettuosi, evitare assolutamente posti pieni di gente e anziani a casa.

