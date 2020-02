Coronavirus, pena di morte in Cina per chi lo diffonde intenzionalmente

Fino alla pena di morte

Il massimo della pena, ovvero la pena capitale, prevista in Cina per chi diffonde apposta il virus che proviene da Wuhan – nell’Hubei – e che sta terrorizzando il mondo. Ma non solo. È stato previsto anche il carcere fino a 15 anni per chi diffonde delle “voci” infondate sull’epidemia.

Chi viene scoperto a diffondere intenzionalmente il Coronavirus rischia la pena di morte. Misure drastiche per un Paese con quasi due miliardi di abitanti che sta cercando disperatamente di contenere il virus che spaventa il mondo. Il dubbio per ora sta nell’identificare che cosa significa ‘diffusione intenzionale del Coronavirus’.

Rafforzati i controlli in Italia

Intanto in Italia sono rafforzati i controlli agli aeroporti, infatti sono previsti scanner termici all’uscita degli scali anche per tutti i voli europei, non per quelli nazionali. Stop da giorni ai voli con la Cina, anche se è ancora possibile raggiungere il Paese estero.

Sorgono intanto dubbi sulla gestione dei passeggeri che provengono dalla Cina e su come sono gestiti a Fiumicino, denuncia Il tempo. “nasce nelle aerostazioni di sosta, dove nella maggior parte dei casi, i passeggeri provenienti dalla Cina vengono lasciati vagare per ore senza essere nemmeno sottoposti a controlli sanitari al momento dello sbarco. Qualche giorno fa è accaduto a due ragazzi italiani che, partiti dalla Cina, hanno transitato indisturbati a Bankgok. Anche una donna partita da Pechino e passata per Mosca ha dichiarato che né durante le ore trascorse nell’aeroporto della capitale russa né al “da Vinci” ha visto l’ombra di un medico o di un operatore sanitario”.

La Cina invece non limita i viaggi. “Allo scopo di rispondere alle necessità dei passeggeri dentro e fuori il Paese, e per garantire gli approvvigionamenti in questo particolare periodo, l’amministrazione chiede alle linee aere di garantire la continuità dei trasporti verso nazioni che non hanno imposto restrizioni di viaggio”.

