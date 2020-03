Coronavirus, per l’emergenza l’esercito è pronto ad aiutare: 6.600 posti letto in 80 caserme

By

L’ex ospedale militare Baggio, situato a Milano, salvo imprevisti aprirà nella giornata di oggi, dopo i lavori di adeguamento messi in atto anche in stretta collaborazione con gli specialisti del policlinico militare Celio di Roma. La struttura posta con esattezza alla periferia del capoluogo lombardo dispone di circa 50 posti letto. Circa 70, invece, sono quelli di una struttura dell’Aeronautica a ridosso dell’aeroporto di Linate, anch’essa messa a disposizione per l’emergenza Coronavirus.

Stesso discorso va fatto per quanto riguarda gli alloggi dell’Aeronautica militare di San Damiano, a Piacenza, come era stato annunciato già qualche giorno fa.

Il comando operativo di vertice interforze ha anche trovato qualche struttura da utilizzare eventualmente per la messa in quarantena, in varie località d’Italia: tra queste troviamo la base logistica di Colle Isarco (Bolzano) e quella di Roccaraso (L’Aquila) dell’Esercito, le basi dell’Aeronautica di Taranto, Trapani Birgi e Decimomannu (Cagliari).

