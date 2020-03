Coronavirus, prostituta denunciata per ben due volte: «Sto lavorando anche io»

Davvero tante le denunce per le violazioni delle norme imposte per fronteggiare nel nostro paese il Covid19. Non mancano ovviamente quelle a carico di prostitute e i loro clienti.

In un caso, una prostituta, bloccata in strada per ben due volte a qualche ora di distacco, ha cercato in ogni modo di giustificarsi spiegandosi cosi alla Polizia: «Sto lavorando anch’io».

Il fatto è successo un paio di giorni fa esattamente sulla strada statale 16, nei pressi di Cervia – Ravenna -.

La donna, origini romene, è stata identificata due volte dalle forze dell’ordine in meno di 24 ore. Alla Polizia, la prostituta ha spiegato di essere in strada per esigenze lavorative e di esercitare l’attività di meretrice come unica fonte di sostentamento.

