Coronavirus quarantena, Ricciardi: “Per ora restiamo su quarantena a 14 giorni”

Abbandonare o meno il doppio tampone negativo per ‘certificare’ la fine dell’infezione? “Per il momento siamo ancora su questa misura prudenziale, ma stiamo considerando ipotesi alternative”, spiega Ricciardi. “L’idea è quella di considerare una valutazione anche clinica, come suggerito dall’Oms per i Paesi che hanno difficoltà a fare tamponi. Ma per un Paese come il nostro”, in grado di eseguire questi test, “il doppio tampone negativo garantisce di non rimettere in circolazione persone positive”, evidenzia l’esperto.