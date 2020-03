Coronavirus, quarto caso in Puglia: è un ragazzo 29enne che lavora a Milano

In Puglia nelle ultime ore è stato registrato in quarto caso coronavirus, parliamo di un giovane 29enne barese che lavora a Milano. Il ragazzo è stato l’unico positivo fra i 6 tamponi esaminati nelle ultime ore dal Laboratorio di riferimento regionale per SARS-CoV-2, l’agente del COVID-19: il ragazzo lavora in Lombardia, ma rientra in Puglia ogni fine settimana.

Ora come ora il giovane si trova al Policlinico di Bari. L’uomo, a quanto capito, ha avuto la febbre molto alta nella giornata di venerdi’ e si era messo in autoquarantena limitando il più possibile i contatti con altre persone.

Il terrà verrà oggi trasmesso all’Istituto Superiore di Sanità per la conferma di seconda istanza. Mentre per quanto concerne i familiari più stretti sono stati messi in isolamento fiduciario. Sono attualmente in corso i consueti accertamenti per verificare se il ragazzo abbia viaggiato in aereo: se cosi fosse, inizierà la ricerca dei passeggeri che erano presenti a bordo del volo.

