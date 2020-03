Coronavirus, ragazza positiva bullizzata tramite i social. Il sindaco segnala tutto alle forze dell’ordine

Più passa il tempo e più le persone riguardo il coronavirus stanno diventato incivili: è il caso di una giovane adolescente, la cui famiglia è al momento in isolamento in casa stando alle consuete disposizioni delle autorità sanitarie, e che è stata incredibilmente bullizzata su Whatsapp e Facebook da un utente. La ragazza, risulta positiva al Covid19 cosi come fratello, mamma e padre, è stata attaccata in maniera aggressiva sui social dopo che si è sparsa la voce del suo contagio.

Il tutto è successo a Forte dei Marmi ed è stato Bruno Murzi il sindaco a segnalare tutto alle forze dell’ordine rivelando anche l’utente bullo:

«Si tratta di una delle famiglie storiche di Forte dei Marmi a cui siamo vicini e non tollero che ci siano persone che si permettono di bullizzare la giovane ragazza – ha rivelato il sindaco in un videomessaggio sul proprio profilo Fb – Ho segnalato la cosa ai carabinieri. Se ci saranno altri episodi simili denuncerò l’autore. Per adesso i carabinieri hanno provveduto ad un richiamo» verbale.

