Coronavirus, Regione Lombardia contro il Governo restano chiuse librerie e cartolerie

In Lombardia il commercio al dettaglio di libri e articoli di cartoleria “è consentito esclusivamente negli ipermercati e nei supermercati”. Lo stabilisce la nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione Attilio Fontana, che conferma le misure restrittive di contrasto alla diffusione del Covid-19 fino al 3 maggio. A differenza di quanto deciso ieri a livello nazionale dal governo, restano pertanto chiuse librerie e cartolerie. Lo rende noto l’Ansa.

Il documento firmato dal governatore conferma invece la chiusura degli alberghi (con le eccezioni già in vigore), degli studi professionali (che proseguono l’attività in smart working, salvo eccezioni per particolari scadenze), dei mercati all’aperto e tutte le attività non essenziali.

La Regione fa sapere che “il provvedimento, in analogia a quanto stabilito dal nuovo Dpcm, lascia aperti, con le consuete regole relative a igiene e distanziamento, i negozi per la vendita di articoli per neonati e bambini”

Coronavirus, l’allarme della ministra dell’Interno Lamorgese

In Italia è ancora emergenza coronavirus e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha confermato la proroga del cosiddetto lockdown fino al prossimo 3 maggio. Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha messo in guardia i prefetti sui rischi legati alla possibilità che emergano gravi tensioni, con “la recrudescenza di tipologie di delittuosità comune e il manifestarsi di focolai di espressione estremistica”.

La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, in una circolare inviata ai Prefetti, ha scritto: “Alle difficoltà delle imprese e del mondo del lavoro” determinate dall’emergenza coronavirus “potrebbero accompagnarsi gravi tensioni a cui possono fare eco, da un lato, la recrudescenza di tipologie di delittuosità comune e il manifestarsi di focolai di espressione estremistica, dall’altro, il rischio che nelle pieghe dei nuovi bisogni si annidino perniciose opportunità per le organizzazioni criminali”.

Nella circolare, Lamorgese invita, pertanto, a mettere in campo “una strategia complessiva di presidio della legalità”.

Coronavirus, Speranza: “Ritorno a normalità solo con vaccino”

“Stiamo lavorando a una risposta di sistema per riportare famiglie, imprese e persone a ricominciare a vivere pienamente le proprie esistenze. Lo faremo quando la comunità scientifica consegnerà al mondo il vaccino, ma nel frattempo dobbiamo tenerci pronti ed essere all’altezza. Fino a quando non avremo un vaccino il distanziamento sociale è l’unica arma che abbiamo”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, ripreso dall’Ansa.

“Siamo dentro a questa crisi – ha proseguito Speranza – guai a pensare che i segnali incoraggianti che arrivano, come il primo alleggerimento delle terapia intensive siano uno scampato pericolo. Cogliamo i primi frutti di sacrifici enormi, ma siamo ancora dentro questa crisi, ci sarà bisogno ancora di una stagione di grande rigore per non vanificare il lavoro straordinario fatto. Basta poco, anche una leggerezza in più”.

Coronavirus, Arcuri: “Per adesso siamo noi l’unico antidoto”

“Nei prossimi giorni non fate sciocchezze, continuate e rafforzare se possibile il convincimento, l’obbligo di seguire le previsioni che in questo periodo vi abbiamo dato. La fine è ancora lontana. Vi continuo a supplicare, state in casa, state attenti e continuate ad essere responsabili come lo siete stati fin ora”. Lo ha detto il commissario straordinario per l’emergenza, Domenico Arcuri, in conferenza stampa alla Protezione Civile.

E ancora: “Metteremo definitivamente alle spalle questa drammatica emergenza solo quando verrà scoperto un vaccino efficiente ed efficace. Fino ad allora abbiamo un solo antidoto: noi stessi, i nostri comportamenti. Devono servire anzitutto a prevenire e a contenere i contagi. Siamo noi che dobbiamo dare una mano a noi stessi. Non possiamo e non dobbiamo sbagliare i tempi dell’uscita della cosiddetta fase 1″.

Coronavirus, oltre 10 mila denunciati solamente venerdì

Di nuovo poco più di 10 mila italiani sanzionati per aver violato ieri le prescrizioni sul contenimento del coronavirus: 10.442 non hanno rispettato i divieti anti-contagio, 82 hanno dato false dichiarazioni e 12 hanno violato la quarantena.

Complessivamente 301.708 le persone controllate dalle forze dell’ordine, secondo i dati del Viminale.

Gli esercizi commerciali controllati sono stati invece 93.765: 218 i titolari sanzionati, per 41 è stata disposta la chiusura.

Coronavirus, indagato il direttore del Pio Albergo Trivulzio

Nell’inchiesta della Procura di Milano sul caso del Pio Albergo Trivulzio risulta indagato il direttore generale dell’istituto, Giuseppe Calicchio, per le ipotesi di reato di epidemia colposa e omicidio colposo. Lo scrive il ‘Corriere della Sera’.

‘Ansa’ fornisce ulteriori dettagli: la Procura di Milano, che indaga sul Pio Albergo Trivulzio, punta a fare accertamenti su oltre 100 morti (si parla di un totale di quasi 150) avvenute nell’istituto dopo lo scoppio dell’epidemia del coronavirus.

L’inchiesta è destinata ad allargarsi, nei prossimi giorni, anche ad altri responsabili di altre direzioni della struttura proprio per poter svolgere gli accertamenti. Attualmente, nel fascicolo sono state inserite alcune segnalazioni e denunce su casi di morti di anziani, anche se gli approfondimenti, nell’inchiesta condotta dal Nas, riguarderanno tutti i decessi dell’ultimo periodo.

Sempre stando a quanto riferito da ‘Ansa’, tre dirigenti dell’istituto Palazzolo-Don Gnocchi di Milano sono indagati dalla Procura di Milano nell’ambito della vicenda dei contagi e delle morti nella Rsa milanese. L’indagine, per diffusione colposa dell’epidemia e omicidio colposo, è coordinata dal pm Letizia Mocciaro. Nell’ambito della stessa inchiesta è indagato anche il presidente del Cda della Ampast, la cooperativa di cui fanno parte i lavoratori della rsa.

L’avvocato di Calicchio, Vinicio Nardo, ha riferito all’Ansa che il suo assistito “ha preso atto della notizia” dell’iscrizione nel registro degli indagati “dalla stampa, ma è a disposizione per qualsiasi chiarimento”.

Lockdown fino al 3 maggio: l’annuncio di Conte

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto nel tardo pomeriggio di venerdì in diretta tv per annunciare le misure contenute nel nuovo Dpcm. Oltre alla proroga del lockdown fino al 3 maggio, il premier ha fornito nuove indicazioni sull’apertura di alcune categorie di attività commerciali e produttive, e anticipato in cosa consisterà la Fase 2.

Il premier ha parlato della nuova task force di esperti, composta da manager, economisti, sociologi e psicologi, che guiderà l’Italia verso la riapertura. Sarà guidata da Vittorio Colao, ex amministratore delegato di Vodafone. Giuseppe Conte ha poi sferrato un attacco a Matteo Salvini e Giorgia Meloni, scatenando una dura polemica.

Coronavirus: Cgil, Cisl e Uil, bene scelte nuovo Dpcm

“È positivo ed apprezzabile che il governo abbia confermato nel nuovo Dpcm la scelta condivisa con le parti sociali di continuare sulla strada delle misure restrittive per il contrasto al Covid -19, introducendo solo qualche aggiustamento in riferimento alle sole attivita’ produttive essenziali e indispensabili”. Lo affermano in un comunicato unitario Cgil, Cisl e Uil.

“Occorre mettere in campo – concludono Cgil, Cisl e Uil – un’azione coordinata per garantire la necessaria sicurezza in tutti i luoghi di lavoro, con i presidi e la prevenzione sanitaria, insieme alle misure di carattere sociale ed economico per garantire una progressiva uscita dall’emergenza”.

