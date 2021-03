Coronavirus, restrizioni anche dopo Pasqua. Le nuove proroghe

Prevedibile, da parte del governo, la decisione di prorogare di alcuni giorni le misure anti-Coronavirus contenute nel decreto-legge che scadrà subito dopo Pasqua, il 6 aprile. Nelle prossime ore dovrebbe riunirsi la cabina di regia per valutare le misure per il mese di aprile.

Coronavirus, le nuove restrizioni

È probabile che il nuovo decreto-legge non si limiterà a prorogare quello oggi in vigore. L’intenzione sarebbe quella di allentare le restrizioni qualora l’andamento dei contagi offrisse la possibilità di farlo.

Riaprono le scuole

Si inizia a ipotizzare per le scuole la possibile riapertura nelle zone rosse dei centri per l’infanzia e delle primarie. Sul tavolo la possibilità di arrivare alla riapertura almeno parziale di scuole elementari e medie. Dalla prossima settimana il governo metterà in atto un monitoraggio settimanale dell’andamento della campagna di somministrazione nelle regioni. Servirà per intervenire in caso di gap tra i diversi territori e qualora non venissero rispettate le priorità indicate dal piano nazionale.