Coronavirus, Schwarzenegger dona 1 milione di euro

Il Covid19 purtroppo ha colpito tutto il mondo ed è per questo che per dare una significativa mano anche le star di Hollywood hanno deciso di contribuire. L’ultimo, in ordine cronologico, è stato addirittura il glorioso Arnold Scwarzenegger.

L’attore ed ex campione di culturismo ha donato la bellezza di 1 milioni di dollari per quanto riguarda l’acquisto di materiale sanitario per dottori e infermieri.

Un grande gesto quello di Arnold che ha fatto sapere di essere disposto a mettere sul piatto ulteriori milioni in caso di reali emergenze.

