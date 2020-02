Coronavirus, sei casi accertati e due paesi in isolamento in Lombardia. Le autorità: “non uscite”

Allarme Coronavirus in Lombardia, sei casi accertati e due paesi in isolamento. Le autorità: “non uscite”

Conte: ‘Quarantena per tutti coloro che sono venuti a contatto con i contagiati a Codogno’

In prognosi riservata un 38enne risultato positivo e ricoverato all’ospedale di Codogno. L’uomo sarebbe andato a cena con un collega tornato dalla Cina che ora è all’ospedale Sacco di Milano.

Gli altri due contagiati sono la moglie e un conoscente. Invito ai cittadini di Castiglione d’Adda e di Codogno a restare a casa e ad evitare contatti sociali.

Il ministro Speranza è in partenza per la Lombardia. Conte: ‘No allarmismo sociale e panico’. Quarantena per le 60 persone con le quali sarebbe stato in contatto il ‘paziente zero’.

Castiglione d’Adda e Codogno ‘isolate’ per il Coronavirus

Sul caso è intervenuto anche l’Assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera, che in comunicato ha dato le prime indicazioni ai cittadini di Castiglione d’Adda e Codogno.

“Si invitano tutti i cittadini di Castiglione d’Adda e di Codogno, a scopo precauzionale, a rimanere in ambito domiciliare e ad evitare contatti sociali. Per coloro che riscontrino sintomi influenzali o problemi respiratori l’indicazione perentoria è di non recarsi in pronto soccorso ma di contattare direttamente il numero 112 che valuterà ogni singola situazione e attiverà percorsi specifici per il trasporto nelle strutture sanitarie preposte oppure ad eseguire eventualmente i test necessari a domicilio. È attiva da ieri sera una task force regionale che sta operando in stretto contatto con il Ministero della Salute e con la Protezione Civile. La maggior parte dei contatti delle persone risultate positive al Coronavirus è stata individuata e sottoposta agli accertamenti e alle misure necessarie”.

