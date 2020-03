Coronavirus: si contano più di mille vittime in Italia, oggi 188 morti. 15.113 casi, 1.258 guariti Borrelli: «Donate il sangue»

Il bollettino delle ultime ore riguardo il Coronavirus. Sono state superate ufficialmente in Italia le 1000 vittime. In totale le persone che sono riuscite a guarire sono 1.258, 231 più di due giorni fa. A rivelarlo come al solito è stato in conferenza stampa il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli.

I malati in totale sono 12.839, 2.249 più di due giorni fa, mentre il nuovo complessivo dei contagiati – compresi i guariti e le vittime – ha raggiunto 15.113.

loading...

«In questo periodo si sta registrando una contrazione della donazione del sangue. Ma donare è fondamentale e avviene in assoluta sicurezza. Dunque facciamo un appello a tutti i cittadini: continuate a donare perché è fondamentale per salvare vite umane». È l’appello che ha voluto lanciare Borrelli rivolto a tutta la popolazione italiaan dopo la segnalazione delle associazioni di una scarsità delle donazioni.

«Per le fabbriche, come per le filiere essenziali di sanità e alimentare, si era parlato dell’uso delle mascherine – aggiunge Borelli – Il Comitato scientifico si è pronunciato, spero a breve ci sia un provvedimento del ministero della Salute. Il principio è che non serve la mascherina se si mantiene la distanza di un metro. Se non si potesse mantenere la distanza nel luogo di lavoro vanno utilizzate le mascherine».

Commenti

commenti