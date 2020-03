Coronavirus, tutta l’Italia zona protetta: l’annuncio del premier Conte in vigore da oggi, scuole chiuse fino al 3 aprile

Tutta l’Italia è stata considerata zona protetta e scuole di ogni ordine e grado ufficialmente sospese fino al 3 aprile 2020 a causa del Coronavirus.

«Misure ancora più stringenti per tutto il territorio. Quello che valeva per Lombardia e 14 province, varrà da martedì mattina per tutta Italia. Non ci sarà più una zona rossa, ma ci sarà tutta l’Italia ‘zona protetta‘», ha rivelato il premier Giuseppe Conte. Lo ha definito un provvedimento “io resto a casa” contro l’emergenza Coronavirus.

Blocco anche per le manifestazioni sportive, compreso il campionato di Serie A. Valida anche in questa circostanza l’autocertificazione per dimostrare di poter uscire per una valida motivazione, altrimenti bisognerà tassativamente restare in casa.

«Il futuro dell’Italia è nelle nostre mani» ha ribadito il premier Conte sempre durante la conferenza stampa. Chiuse scuole di ogni ordine e grado e gli atenei di tutta Italia fino al 3 aprile prossimo. Ci si potrà muovere solo per provati motivi di lavoro e salute. Divieto di assembramenti all’aperto, ha anche aggiunto Conte. «Non ci possiamo permettere più queste occasioni che diventano occasioni di contagio».

«Sono costretto ad adottare misure più stringenti per garantire la tutela della salute di tutti» sono state le parole del presidente del Consiglio, sottolineando che «dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell’Italia, dobbiamo cambiare le nostre abitudini, non è facile, neanche per me, capisco che è difficile».

«Il patrimonio di esperienza che ci restituisce anche il dato incoraggiante della zona rossa di Lodi, deve portarci a fare un sacrificio ulteriore in tutta Italia. Possiamo battere il virus. Ma ora servono regole ferree ovunque», rivela il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

