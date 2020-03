Coronavirus, uomo di origini marocchine simula contagio per non essere espulso: «Si è fatto salire la febbre a 39»

Un ragazzo di origini marocchine 26enne, irregolare nel nostro paese e già condannato di recente a due anni e otto mesi per spaccio di droga, ha avuto la brillante idea di simulare di essere stato contagiato dal coronavirus per evitare di essere espulso: dottori e polizia però non ci sono cascati, e il giovane è stato rispedito lo stesso in Marocco.

Il ragazzo era stato accompagnato nella giornata del 3 marzo 2020 dalle forze dell’ordine al centro di rimpatrio Brunelleschi di Torino: per evitare il rimpatrio si è prima procurato dei conati di vomito per poi di conseguenza, con tutta probabilità ingerendo del tabacco, fare velocemente salire la temperatura a più o meno 39 gradi. Sottoposto al consueto tampone il giovane marocchino è risultato negativo ed è per questo stato rimpatriato.

