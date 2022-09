Cosa distingue un orologio militare?

Nel campo degli orologi il nuovo trend sono gli orologi militari. Amati da uomini e donne, vengono scelti per la loro robustezza, unita a un design raffinato.

La storia di questi segnatempo inizia alla fine dell’800, quando vennero prodotti circa 2000 orologi per il Kaiser Guglielmo I destinati alla marina tedesca.

Nel tempo gli orologi militari si sono evoluti offrendo maggiore precisione e una più vasta gamma di funzioni. Tuttavia, ci sono alcune caratteristiche distintive che li rendono unici e inimitabili.

Ecco cosa deve avere un orologio per essere definito militare:

Colori militari

I colori delle divise militari non sono stati scelti a caso, sono quelli che meglio si mimetizzano durante la battaglia.

Le tinte selezionate per gli orologi seguono le stesse regole. I cinturini sono scuri, neri, marroni o verdi. Anche il quadrante deve mimetizzarsi con l’ambiente, solitamente è nero o verde molto scuro.

Per osservare alcuni dei modelli militari più venduti consulta la pagina chrono24 orologi militari.

Modelli resistenti

La caratteristica principale di un orologio militare è la robustezza. Per questa sua peculiarità questi segnatempo sono particolarmente apprezzati dagli amanti dell’avventura e dei viaggi.

I primi orologi militari vennero disegnati per resistere in battaglia, in condizioni meteorologiche avverse, e dove gli urti erano frequenti. Per evitare che si rompessero facilmente sono stati prodotti con materiali robusti.

Oggi esistono diversi modelli di orologi militari, alcuni con design classico e meccanismo meccanico, altri più sportivi di tipo digitale e con un aspetto più sportivo.

I materiali più usati sono quelli più duraturi come acciaio inossidabile, vetro zaffiro, carbonio, titanio e caucciù.

Facili da leggere

Un aspetto molto apprezzato dalle persone che acquistano questi orologi è che si riesce a capire l’ora senza troppi sforzi.

Nella storia questi modelli servivano durante le operazioni militari, in condizioni difficili e con scarsa luminosità. Era quindi essenziale che fosse semplice leggere l’ora.

Quali caratteristiche rendono più immediata la lettura dell’ora?

I colori di fondo del quadrante sono scuri , solitamente neri, in questo modo le lancette bianche e luminose, risaltano all’occhio;

, solitamente neri, in questo modo le lancette bianche e luminose, risaltano all’occhio; I numeri sono scritti in maniera chiara e sono più grandi della media;

e sono più grandi della media; I quadranti sono di dimensioni importanti, solitamente sopra i 40 mm.

Non temono l’acqua

In guerra non ci si poteva di certo fermare per un acquazzone o un fiume da attraversare, ecco allora che gli orologi militari devono resistere all’acqua.

I primi modelli erano impermeabili, ma non in grado di sopportare la pressione creata dalla colonna d’acqua. Oggi gli orologi militari possono essere utilizzati anche durante le immersioni, sono in grado di resistere fino a 10 o più Atmosfere.

Un oggetto perfetto per un viaggio alle Maldive o alle Seychelles, dove le profondità del mare sono un mondo da scoprire.

Design semplice ed essenziale

Gli orologi militari non hanno bisogno di sfarzi e frivolezze, il design è studiato per essere quanto più essenziale possibile.

Questa caratteristica li rende adatti a ogni occasione e ambiti da un target molto diverso di persone. Un orologio militare al polso non stona mai.

Autonomia elevata

Un aspetto che rende questi orologi interessanti anche per l’uso quotidiano è la loro lunga autonomia.

Che si tratti di orologi meccanici o digitali, le case produttrici hanno cercato le soluzioni migliori per garantire agli uomini in battaglia di non doversi preoccupare troppo del loro orologio da polso.

Chi dovrebbe acquistare un orologio militare? La risposta è chiunque. Si tratta di segnatempo precisi, robusti e durevoli. Il loro design essenziale, ma studiato nei dettagli è apprezzato da giovani e anziani, da sedentari e da sportivi.

E tu cosa ne pensi? Ti piacerebbe avere al polso un orologio di cui ti puoi sempre fidare?