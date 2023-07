Cosa fare a Dubai? Meteo, costi, curiosità

Dubai è una meta molto amata dal pubblico, in grado di regalare grandi emozioni e anche di permettere a chi ci va di vivere delle vacanze piene di sorprese. Si tratta di un posto straordinario sotto il punto di vista della natura, delle costruzioni, delle cose da fare, degli eventi da osservare e tanto altro ancora. Di certo si tratta di un posto meraviglioso anche se i costi non sono così accessibili per tutte le tasche, anzi molte persone probabilmente sognano ma non si potranno mai permettere un viaggio del genere.

Dubai è diventata una delle nuove mete di questi ultimi anni, per la sua crescita esponenziale soprattutto per quanto riguarda la tecnologia e le costruzioni futuristiche. Vi invitiamo, se ne aveste le possibilità a visitare questa città futuristica e piena di cose da fare, di cibo particolare da assaggiare oltre che di escursioni da fare e spettacoli da incorniciare. Inoltre ci si potrebbe trovare anche a incontrare personaggi molto famosi visto che ormai tutti si recano a Dubai.

Cosa fare a Dubai?

Tanto per iniziare possiamo dire che Dubai è una città degli Emirati Arabi Uniti, capitale dell’emirato che porta lo stesso nome. La città si trova a sud del Golfo Persico, nella penisola araba, e sfiora i tre milioni e mezzo di abitanti. Inoltre c’è un record clamoroso che d’eterne e cioè il grattacielo più alto del mondo che raggiunge quasi gli 830 metri, si chiama Burj Khalifa. La città si trova al livello del mare con una superficie che si estende per quasi quattromila chilometri quadrati.

Tra le cose da vedere per prima cosa c’è da dividersi tra la Dubai della tradizione, quella prima degli stravolgimenti, e quella moderna che invece ha molta tecnologia. Nella seconda troviamo l’hotel a 7 stelle Burj al Arab che ha una struttura a vela. Non ci si può dimenticare inoltre della Fontana Luminosa oltre che il Museo del Futuro. Splendido è anche il meteo.

Fare shopping

Inoltre va specificato che a Dubai si può avere la possibilità di visitare il Dubai Mall per fare dello shopping. A pochi passi dal Burj Khalifa è il centro commerciale che è più grande in tutto il mondo. Non si può fare parallelismi con quelli che sono i centri commerciali che troviamo nel nostro paese per esempio visto che ci sono oltre 1200 negozi e anche una pista di pattinaggio sul ghiaccio il tutto sotto archi, colonne in stile mediorientale che sono veramente straordinari. Oltre a questo troviamo un altro splendido centro commerciale e cioè il Mall of Emirates.

Tra le possibilità ci sono anche le escursioni come per esempio le spiagge bianche ed enormi come la Jumeirah Beach. Inoltre ci si può anche avventurare in visite guidate nel deserto. La Dubai Marina ha anche splendide visioni con tantissimi locali e anche una vita notturna straordinaria. Non possiamo dimenticarci dunque di tenere presente che per visitare questi luoghi servono davvero molti soldi altrimenti le cose da fare diventeranno molte poche anche perché lo stile di vita è quello dello sfarzo anche nel mangiare.