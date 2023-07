Cosa fare quando ti annoi? Idee, curiosità e tante risposte

A tutti sarà capitato di non sapere cosa fare in una giornata di relax, magari di ferie visto il periodo dell’anno. Ma cosa fare quando ti annoi? Diventa a questo punto molto interessante scoprire delle idee e curiosità che sono legate a moltissime passioni. Molto spesso però questa generazione, soprattutto, che ha tutto, si trova a non sapere cosa scegliere costretta a vivere situazioni di noia eccessiva e difficile da gestire.

Partiamo con l’idea che siamo tutti differenti e dunque abbiamo gusti diversi e difficilmente assimilabili e messi insieme. Per questo non pensate che con un semplice articolo noi possiamo trovare un rimedio a tutti voi, visto che moltissimi non troveranno giovamento dai nostri consigli. Questo perché, appunto, tutto dipende dai gusti che ci troviamo a fronteggiare e che saranno fondamentali da studiare per capire come passare il tempo in cui ci annoiamo. Ma ora partiamo.

Cosa fare quando ti annoi? Curiosità

Sembra banale, ma il primo consiglio che vogliamo darvi quando vi annoiate è quello di uscire con qualcuno. L’uomo è fatto per socializzare e se state con una persona, parente, fidanzata/o o amico che sia, vi basterà appunto stare insieme per vedere passare la noia. Passiamo poi al secondo consiglio e cioè quello che ci porta a parlare dello spettacolo, spesso sentire la musica, guardare un film o una serie tv, leggere un libro può essere qualcosa per far passare il tempo e impiegarlo molto bene perché spesso farete del bene a voi stessi anche dal punto di vista culturale.

Sapete cucinare? Se la risposta è sì o no questo è un hobby da tenere in considerazione così come quello del giardinaggio. Fare sport anche può essere interessante per scaricare anche può il nostro fisico. Riposare e stare con i propri animali può essere un’altra alternativa. Poi ci sono cose un po’ più specifiche come disegnare, non tutti sanno farlo ma chi ama questo particolare sicuramente si troverà a farlo anche in maniera piuttosto facile e in grado di distrarre.

Senza dimenticare anche la possibilità di fare cose come cruciverba, settimana enigmistica, giochi vari tipo il Sudoku. Se parliamo di giochi possiamo soffermarci anche sui videogame che diventano fondamentali soprattutto per la fantasia dei giovani, anche se come in tutte le cose farlo troppo potrebbe creare non pochi problemi ma qui stiamo parlano ora di altro.

Cosa non fare quando ci si annoia?

Non affogate la vostra noia nel cibo con abitudini sbagliate, magari mangiando cose che fanno male anche alla vostra salute. Non guidate a lungo se non siete nella condizione di farlo. Evitate di fare cose folli, di esagerare. Non isolatevi, farete solo peggio. Evitate di provare a dormire se non avete sonno, sarà uno strazio. Cercate di non farvi prendere dalla malinconia e chiudervi nei vostri ricordi. La noia non è un problema, ma può degenerare in abitudini sbagliate e il rischio a quel punto è di cadere in situazioni spiacevoli sotto diversi punti di vista. Cercate di reagire di fronte a questa difficoltà senza abbattervi.