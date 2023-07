Cosa fare se si perde la Carta d’Identità? Denuncia, responsabilità

Vi è mai capitato di perdere la Carta d’Identità? Sicuramente si tratta di una cosa molto fastidiosa e che può avere delle ripercussioni non di poco conto. Per prima cosa si deve effettuare una denuncia di smarrimento per tutelare il soggetto dal rischio che ne consegue qualora questa fosse utilizzata da un malintenzionato che la ruba o casualmente la ritrova. Per fare una nuova C.I. ci si deve presentare preso lo sportello anagrafico del Municipio dove siamo residenti o del Comune se si tratta di un posto molto piccolo. Dobbiamo portare con noi una fototessera in formato cartaceo con volto a capo scoperto, posa frontale salvo quelle che possono essere delle esenzioni legate a motivi religiosi.

Oggi con la Carta d’Identità elettronica si devono spendere delle cifre più alte, si parla infatti di 22.20 euro per farla ex-novo che salgono a 27.50 se invece l’abbiamo smarrita o si è rovinata. Dunque oltre al danno pure la beffa, se perdiamo la nostra C.I. siamo costretti a spendere una cifra non indifferente. Quando andremo a rifare il documento sarà necessario consegnare la denuncia fatto presso la polizia. Ora andiamo ad analizzare tutto più da vicino.

Cosa fare se si perde la Carta d’Identità? Tutte le specifiche

Prima cosa da fare, come detto, se si perde la Carta d’Identità è fare la denuncia presso gli uffici delle autorità competenti. Per effettuare la denuncia non ci sono dei dati temporali prestabiliti, ma nonostante questo diventa fondamentale effettuarla prima possibile evitando che ci saranno delle problematiche in merito proprio al documento. Dal 2006 inoltre è possibile anche effettuare la denuncia tramite una procedura online. In questo caso però il tutto si può fare ad alcune condizioni e cioè se il furto è avvenuto da parte di ignoti o se c’è stato uno smarrimento e se non ci sia bisogno di un ufficiale di polizia giudiziaria come nel caso di un furto durante una rapina che possa portare a identificare il ladro stesso. Per fare tutto sul web sarà necessario collegarsi al sito istituzionale dell’Arma dei Carabinieri o della Polizia di Stato.

Cosa fare poi dopo la denuncia? Una volta effettuato il tutto potremo chiedere al Comune di residenza, o al Municipio, il rilascio di una nuova copia del documento. Per farlo dovremo andare verso gli uffici preposti con fotocopia della denuncia e un altro nostro documento oltre a tre fototessere recenti. Il nuovo documento arriverà dopo pochi giorni. Se nel caso quello fosse stato il nostro unico documento ci dovremo recare presso gli uffici con due persone che ci conoscono che possano fare da testimoni per il riconoscimento.

E voi l’avete mai persa la carta d’identità? Dopo aver letto questo articolo vi sarete sicuramente resi conto di quanto può essere noioso rifare tutto e dunque attenzione a non perdere nulla. Basterà fare attenzione al nostro portafoglio ed evitare di ritrovarci dunque a fare i conti con uno smarrimento che in questo senso potrebbe fare molto male anche alle nostre finanze. Ecco tutto quello che c’è da sapere in merito.