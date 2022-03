Cosa ha detto Simona Halep dopo la qualificazione per il terzo round a Indian Wells

Qualificata al terzo turno a Indian Wells dopo aver sconfitto in tre set Ekaterina Alexandrova, Simona Halep (26° WTA, 24° favorita) ha ringraziato gli organizzatori per aver programmato la sua partita durante la sessione mattutina (iniziata alle 11:00 locali).

Simona HalepFoto: ROB PRANGE / AFP / Profimedia

Simona Halep e Sorana Cirstea, al terzo round a Indian Wells/Worked Victories

Simona Halep, una persona mattiniera

“C’è sempre una bella atmosfera quando gioco e voglio ringraziare tutti per essere venuti a sostenermi! È un’atmosfera fantastica ed è sempre un piacere giocare una partita di tennis, perché ci sono così tante persone che vengono a trovarmi. Grazie ancora!

Ho guardato il bilancio delle dirette, ho visto che è 2-2, ricordo le partite contro di lei, non sono mai facili, perché lei gioca piatta ed è forte. Ho pensato un po’ a questa partita prima e sono contento di essere riuscito a vincere questa partita, penso di aver fatto quello che dovevo fare, ma non vedo l’ora di giocare un po’ meglio nel prossimo round.

Sì, Al che suona abbastanza schifo per me, sembra che anche BT non faccia per me. Va bene di giorno, ho problemi la sera. Ma ora ho esperienza e posso giocare in qualsiasi momento.

La squadra sta guardando la partita (il numero che determina il prossimo avversario), io non guardo troppo, ma probabilmente lo farò un po’ adesso. Ho un giorno libero, quindi domani mi concentrerò su quello che dovrò fare nella prossima partita. Oggi mi godrò la vittoria, è importante.

L’ho usato poco (nessun gesto di pugno dopo un tiro spettacolare), perché non vincevo punti del genere da molto tempo, ma oggi è successo e mi sono trovato bene a farlo, mi dà che non vedo l’ora di avere più punti come questo, per darmi più credito, ne ho bisogno. ”- Simona Halepal colloquio sul campo.

Sapere:

Nel secondo turno di Indian Wells, Simona Halep ha battuto Ekaterina Alexandrova, punteggio 6-2, 4-6, 6-2, e Sorana Cirstea ha sconfitto Ajla Tomljanovic, punteggio 6-4, 7-5.

Qualificandosi per il terzo round, Simona e Sorana si sono assicurate ciascuna un premio di $ 54.400 e 65 punti ciascuna nella classifica WTA.

Nel terzo round, Simona Halep incontrerà una giocatrice americana: Cori Gauff (17 WTA, favorita 16) o Claire Liu (87 WTA, vincitrice di un jolly).

Per un posto all’ottavo posto, Sorana Cîrstea duellerà con la vincitrice del match tra la francese Alize Cornet (34 WTA, favorita 33) e la russa Anna Kalinskaya (90 WTA).

Se prevarranno nel prossimo round, Simona Halep e Sorana Cîrstea duelleranno nell’ottavo round della competizione californiana.

Nell’ultima edizione, Halep si è fermata al terzo round (è stata sconfitta da Aliaksandra Sasnovich). Il rumeno ha vinto il torneo nel deserto della California nel 2015.

Il percorso virtuale di Simona Halep

Round I – Ciao

Round II – 6-2, 4-6, 6-2 contro Ekaterina Alexandrova

Round III – Cori Gauff

Optimi – Sorana Cîrstea / Alize Cornet

Quartieri – Karolina Pliskova / Emma Răducanu

Semifinali – Iga Swiatek / Elina Svitolina / Garbine Muguruza

Finale – Aryna Sabalenka / Paula Badosa / Anett Kontaveit / Maria Sakkari

Indian Wells fa parte della categoria WTA 1000, si svolge dal 9 al 20 marzo su hard e ha un montepremi totale di $ 8.369.455. La campionessa del titolo è Paula Badosa.