Cosa regalare alla propria compagna: 5 idee davvero originali

Le occasioni per fare un regalo alla propria compagna non mancano mai, approfittando di una ricorrenza, di un giorno da celebrare oppure stupirla con una sorpresa inaspettata. L’importante è non essere banali, usando la creatività per rendere il momento davvero unico e speciale. Ecco 5 idee regalo per lei originali, per sorprendere la fidanzata o la moglie in maniera del tutto differente.

Regalare un’esperienza alla propria dolce metà

Una soluzione innovativa per stupire la propria compagna consiste nel regalare un’esperienza, una scelta originale rispetto alla classica gioia. Al giorno d’oggi è possibile trovare diverse piattaforme digitali specializzate, portali che consentono di comprare qualsiasi tipo di esperienza e inviarla direttamente via email al destinatario. Altrimenti è possibile stampare la ricevuta, per inserirla in una busta regalo allegando anche una dedica speciale.

loading...

Ad esempio si può optare per un’avventura spericolata, come un giro in mongolfiera, un volo in parapendio o una discesa tra le rapide facendo rafting. In alternativa è possibile mantenersi su una scelta più tradizionale, con un fine settimana rilassante in una spa, oppure una cena romantica in un ristorante esclusivo. Per gli uomini c’è anche la classica esperienza in pista, al volante di un bolide con un istruttore professionista, mentre per le donne si può scegliere una gita in barca con spumante e brindisi.

Comprare un sex toy per ravvivare l’intimità

Un regalo senza dubbio originale è un sex toy, un giocattolo erotico con il quale ravvivare la vita di coppia. Questi accessori sono sempre più richiesti, soprattutto grazie all’aumento dei sexy shop online, portali che garantiscono una vasta scelta di prodotti e spedizioni anonime e discrete. La proposta del settore è davvero ampia, perciò basta usare la fantasia per capire quale oggetto comprare, sfruttando la propria creatività.

Ovviamente è importante prendere questa decisione insieme alla propria partner, evitando situazioni imbarazzanti o peggio ancora un’accoglienza ostile. Qualora si tratti di un’idea regalo adeguata le soluzioni non mancano, dai vibratori ai dildo realistici, con accessori dalle molteplici funzionalità perfetti per migliorare la vita intima e i preliminari. Tuttavia è importante acquistare prodotti di qualità come quelli di Pleasureroom.it, un sexy shop veramente fornito con tantissimi accessori certificati per ogni esigenza.

Rivivere un momento speciale

Quando si desidera offrire un momento speciale alla propria fidanzata o moglie è possibile far leva sui ricordi. Le esperienze passate assieme, soprattutto se legate ad avvenimenti particolari, sono estremamente potenti per suscitare emozioni forti e intense. Innanzitutto bisogna scegliere con attenzione il momento giusto, andando a ritroso con la memoria per capire qual è la ricorrenza romantica ideale da celebrare, ad esempio il primo bacio, la dichiarazione ufficiale o il giorno del matrimonio.

Dopodiché è necessario capire come rivivere questo evento unico, per ricreare il tutto con un’ambientazione quanto più possibile realistica e simile all’originale. Ad esempio si può prenotare nello stesso ristorante del primo appuntamento, portare la propria compagna nel medesimo luogo del primo bacio, oppure programmare un viaggio seguendo l’itinerario del viaggio di nozze, per passare nuovamente attimi indimenticabili.

Fare un regalo personalizzato

A tutti piace sentirsi speciali, perciò perché non regalare qualcosa di banale rendendolo unico. La personalizzazione di oggetti di uso quotidiano è oggi particolarmente semplice, infatti è possibile prendere qualsiasi cosa e rivolgersi a negozi specializzati per trasformarlo in un prodotto simbolico. Ad esempio si può modificare la grafica di una tazza, inserire un messaggio d’amore in un bijoux, oppure editare una foto della coppia, farla stampare e incorniciarla.

In alternativa si può scegliere un oggetto che la propria compagna usa molto, personalizzandolo con una dedica o una grafica particolare. Se la partner è una musicista si può incidere una frase di una canzone che lei ama, integrandola nella custodia dello strumento musicale. Se invece è un’appassionata lettrice si può inserire una dedica speciale dietro la copertina, usando le parole di un poeta a lei caro per decantarle il proprio amore.

Creare qualcosa con le proprie mani

Un’idea regalo per lei veramente unica richiede una certa manualità, infatti per stupire davvero la propria dolce metà è possibile creare qualcosa con le proprie mani. Realizzare un manufatto originale da soli è probabilmente l’opzione migliore, poiché oltre al regalo verranno apprezzati il tempo dedicato, la passione e l’impegno. Il valore sentimentale di un oggetto fatto a mano è incalcolabile, perciò basta sapere cosa fare.

Innanzitutto bisogna sfruttare le proprie abilità, usando la fantasia per valorizzare l’opera e adattarla allo scopo. Ad esempio si può creare una tazza o un vaso di terracotta, fare un album fotografico personalizzato, dipingere un quadro, realizzare un disegno, montare un video o comporre una canzone. Le possibilità sono molteplici, l’importante è far trasparire il messaggio di amore, cercando di far leva sui sentimenti per rendere speciale il proprio lavoro.

Commenti

commenti