Il mondo dei sogni resta ancora per gli esseri umani un grande mistero e negli anni si è cercato sempre di più di dare un significato ai sogni che facciamo, cercando di studiarli sia dal punto di vista scientifico, che da quello simbolico. Un animale che può capitare di sognare è il topo, un piccolo roditore che in alcune persone genera disgusto o paura. Ma, cosa significa sognare topi? Il topo nel sogno, generalmente, viene associato a sensazioni di sorpresa, di disgusto o di spavento. Si tratta di un essere notturno e molto agile che generalmente viene connesso agli ambienti cittadini. C’è chi crede che il topo rappresenti la propria ombra, le proprie paure e le emozioni più nascoste o chi lo ritiene simbolo di saggezza e di intelligenza. Comunque, il significato di sognare un topo varia anche, e soprattutto, in base al contesto del sogno.

Significato del topo nei sogni: in casa, bianchi, neri, tanti, morti

Il significato di sognare topi è diverso in base alle diverse situazioni in cui li vediamo e anche al numero di animali presenti.

Sognare topi in casa, per esempio, può essere simbolo di una paura nascosta, di una minaccia tangibile oppure di una realtà abbastanza caotica. Si tratta di un sogno abbastanza comune, che può indicare una situazione che ci fa sentire sopraffatti (se i topi sono tanti e scappano dappertutto) o che ci sentiamo in grado di affrontare (se i topi sono pochi e non rappresentano una minaccia).

Sognare topi bianchi, invece, è simbolo di purezza, di protezione e di pace interiore. Nei topi viene proiettata la parte di noi stessi che mira alla pace e alla serenità. Proprio pe questo, però, questi topi rappresentano il fatto che siamo cercando di nascondere qualche nostro difetto o una cosa molto importante.

Sognare topi neri rappresenta la paura dell’ignoto e dell’oscurità. Ci sentiamo impotenti e vulnerabili.

Sognare tanti topi è simbolo di caos o di paura. Tutti questi animali indicano che siamo sopraffatti dalle emozioni oppure che cerchiamo di fuggire dalla realtà.

Sognare topi morti, infine, indica la fine di un progetto importante oppure il momento in cui diciamo addio a una parte di noi che non ci serve più.

Sognare un topo e paura dei topi: c’è una correlazione?

Dal punto di vista scientifico e psicologico, la paura dei topi viene chiamata “musofobia”. Pertanto, secondo il parere di alcuni psicologi, questo animale viene sognano da chi ne ha paura. Infatti, se una persona ha paura dei topi tenderà a vederli anche in sogno e proverà forti sensazioni di ansia e di panico. Anche se i sogni sui topi non sono necessariamente collegati alla fobia specifica, né tantomeno sono indice di paura in chi li fa. Se una persona che non ha paura di questo animale in sogna ne vede uno anche di più, questi sogni possono assumere totalmente un altro significato. Come per ogni situazione, anche i sogni vanno analizzati caso per caso e contestualizzati per comprenderne pienamente il significato.