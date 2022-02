Cosa sono gli integratori alimentari

Per riassumere in breve, gi integratori per definizione sono un concentrato di vitamine e di nutrienti, proteine ed altri elementi benefici per l’organismo. Il loro nome deriva dal fatto che un integratore alimentare deve completare (integrare, appunto) una dieta sana ed equilibrata.

Quindi a cosa servono gli integratori? Spesso gli integratori alimentari sono consigliati dai medici quando si segue un particolare regime alimentare o una dieta dimagrante; oppure quando si hanno carenze di alcune vitamine. Gli integratori di vitamine infatti servono per apportare i principi nutriti che mancano all’organismo in forma concentrata e facilmente assimilabile.

Inoltre questi prodottimolto spesso servono ad eliminare il senso di fame, ottimi quindi per combattere i momenti di crisi e di fame nervosa da stress; diventano così integratori dietetici, alleati nella lotta contro il peso in eccesso.

Gli integratori alimentari fanno male?

Questa è la domanda che molti si fanno quando sentono parlare di integratori vitamine, ma la risposta è no. Questi prodotti non sono in alcun modo dannosi, e anzi possono portare molti beneific. Ciò che conta è assicurarsi che contengano sostanze legali e che quindi possoao essere venduti ufficialmente.

Ricordate che devono essere a base di sostanze naturali. Quindi, anche quando comprate integratori alimentari online, leggete con attenzione il foglio illustrativo e soprattutto comprate solo da siti affidabili.

Dire che gli integratori fanno male è sbagliato; ma questo non significa che se ne possa abusarne. Vanno usati in caso di bisogno e senza superare le dosi consigliate, o si rischia di sovraccaricare il corpo con elementi nutritivi già presenti nella giusta quantità.

Questo è un rischio che si corre soprattutto con gli integratori sportivi, quando vengono assunti per rinforzare i muscoli. Si spera di avere risultati in tempi più brevi, ma non funziona così; l’eccesso di vitamine non verrà assorbito comunque.

Produzioni integratori, i più usati

Tra gli integratori naturali più conosciuti troviamo quelli a base di aloe e quelli con la famosa garcinia, che non è altro che un frutto che ha delle proprietà veramente uniche e benefiche per la salute dell’uomo. La garcinia in particolare, di cui spesso si parla su www.reteinformadonna.it, è veramente efficace in fase di dieta perché aiuta ad eliminare quel senso di appetito che invece sarebbe difficilissimo da sopportare.

Ovviamente, la garcinia non è un prodotto miracoloso ma un integratore naturale, quindi deve essere associate ad una sana dieta alimentare; non pensate di assumere queste sostanze alimentari e di avere risultati pur continuando a mangiare in maniera irregolare. Potete trovarla anche sugli ecommerce che vendono integratori online.

Ma sono davvero utili?

Se ti stai chiedendo se gli integratori alimentari sono utili, la risposta è ovviamente sì. E’ possibile apportare quelle vitamine e proteine che mancano al nostro corpo ed evitare così di incorrere in problemi di salute che possono essere causate da alcuni tipi di dieta.

Ma cosa sono le vitamine? Sono nutrienti che funzionano da catalizzatori e hanno la funzione di regolare tutta una serie di reazioni chimiche che avvengono nell’organismo. Per esempio la vitamina A protegge la vista, il sistema immunitario e la crescita dei tessuti. Si trova in tutti gli alimenti di colore arancione, dalle carote alle arancie. Se ne siete carenti, centrate un integratore integratore vitamina A che contengano i principi di questi vegetali.

Vi consigliamo quindi di parlare con il vostro medico e di farvi assegnare la giusta dieta e di scegliere qual è l’integratore perfetto per voi. Non causano problemi, anzi tutt’altro, portano dei benefici e possono essere assunti anche senza prescrizione medica, come ad esempio la garcinia.