Cosa sono i Glamping? Caratteristiche del soggiorno da sogno

I glamping sono la nuova rappresentano del viaggio in campeggio, con tocco di lusso e ambienti ricercati.

Che cos’è il Glamping?

Si parla di Glamping nel momento in cui si vuole mettere l’accento su un tipo di struttura particolare. Coniuga perfettamente l’idea di campeggio con il lusso di un hotel a 5 stelle. Negli ultimi anni ha avuto una crescita esponenziale, accogliendo anche chi non ha mai amato andare in campeggio.

Perché dormire nella classica tenda, quando si può vivere una esperienza da sogno in tutti i sensi? Il glamping è un hotel classico con tutti i servizi per il turista, uniti alla bellezza di una esperienza di pernottamento all’aperto in mezzo alla natura.

All’interno della propria abitazione si può trovare il letto con il materasso, mobili e arredamento ricercato, bagno comodo e anche elettricità interna. Il tutto impreziosito da una parte esterna che funge da balconcino per il relax o fare colazione.

Come funziona il campeggio di lusso

Si può definire il Glamping come un hotel di lusso? Assolutamente sì, solo che la sua ubicazione è immersa nella natura incontaminata. Questa è una soluzione glamour che mette l’accento su un lifestyle studiato nei minimi dettagli. Nasce in Inghilterra nel 2005 per poi diffondersi in Francia e in Scozia.

Si decide di prenotare un soggiorno in un glamping, nel momento in cui si vuole vivere una esperienza di lusso all’interno di un luogo naturale. Gli amanti del campeggio insieme a chi adora comfort di un hotel di lusso a cinque stelle: queste due categorie si incontrano, per una esperienza di soggiorno unica nel suo genere.

Ci sono tipololgie differenti di glamping, con offerta di servizi particolare che le persone possono scegliere rispondendo alle proprie necessità. Oltre ad una camera con vista mare o montagna, c’è la colazione in camera e i servizi spa su richiesta.