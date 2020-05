Cosa sono i terpeni e perché fanno bene

I terpeni sono particolari composti idrocarburici presenti nelle resine e negli oli essenziali che conferiscono a fiori e piante il loro caratteristico odore o aroma. Per ulteriori approfondimenti sui benefici dei terpeni clicca qui,

Il terpene è il componente principale della resina ed è il responsabile del caratteristico profumo di ogni pianta o fiore. È utilizzato come base per profumi ed è onnipresente in cosmetici e prodotti per la casa, come detersivi per i piatti e sgrassatori. Oltre a conferire alle piante proprietà aromatiche, è ormai acquisito che questi composti organici abbiamo importanti effetti benefici sulla nostra salute.

Come emerge da numerose evidenze scientifiche e da millenni di pratica, l’aromaterapia, che si basa sul potere salutare degli aromi, può essere d’aiuto per il nostro benessere. Ogni profumo ha il suo effetto: può aiutare a rilassarsi, a prendere sonno, stimolare il buon umore, favorire la lucidità mentale o avere un effetto antisettico. Uno studio ha mostrato che l’uso del terpene della pianta messicana Porophyllum Ruderale è in grado di ridurre l’infiammazione nella cavità pleurica di topi affetti da pleurite, migliorando le loro condizioni di salute.

I benefici dei terpeni riguardano anche il trattamento del dolore. Motivo? Il potere calmante di queste sostanze porta ad una riduzione della percezione del dolore. Oltre a svolgere un’ottima azione antidolorifica, sono dei potenti antibiotici naturali in grado di disinfettare le vie respiratorie con le loro spiccate proprietà antibatteriche. Se si considera il loro effetto calmante, in grado di distendere i muscoli e i nervi e di facilitare l’abbassamento dei livelli di stress, possono aiutare anche a conciliare il sonno, migliorandone la qualità. Test condotti sui topi hanno confermato l’efficacia dei terpeni nella gestione del dolore.

Proprietà del mircene

Il mircene, è in grado di offrire una vasta gamma di benefici. Questi effetti positivi includono la capacità di rafforzare il sistema immunitario. Con un dosaggio appropriato, è un valido antispasmodico naturale capace di calmare gli spasmi involontari. Inoltre ha un buon effetto sedativo ed è quindi utile per favorire il sonno.

Questo monoterpene sprigiona un odore molto gradevole che viene di solito descritto come terroso, muschiato e leggermente speziato, quasi balsamico, e che ricorda vagamente i chiodi di garofano e il cardamomo. La principale proprietà ascritta al mircene è quella analgesica. Il mircene si può trovare in alcune piante come il luppolo, il mango, il timo e la citronella, dove è presente in elevate concentrazioni

Per capire fino in fondo l’efficacia di questo idrocarburo, basta pensare ai diversi benefici che l’antica arte naturale dei massaggi offre a seconda dell’olio essenziale utilizzato, che può calmare o stimolare. Gli oli essenziali, che sono alla base dell’aromaterapia, hanno effetti enormi sul corpo, sulla mente e sulle emozioni. La citronella, ad esempio, favorisce la calma, il limone e la salvia sono energizzanti, la menta stimola la concentrazione, l’eucalipto promuove l’ottimismo, la lavanda supporta le funzioni cognitive e concilia il sonno, il geranio rafforza il sistema immunitario, il tea tree allevia lo stress, e così via.

È stato ormai dimostrato dagli studi che i terpeni si legano ai recettori nel cervello e possono provocare effetti diversi, dall’euforia alla sonnolenza. Anche solo inalandoli, fanno esplodere sensazioni che portano l’organismo a reagire in un certo modo. Merito dell’olfatto, uno dei sensi più acuti che possediamo. In una seduta di sauna con aromaterapia, il vapore acqueo in sospensione permette la diffusione dei profumi degli oli essenziali, che hanno un effetto distensivo e rilassante e portano a un profondo benessere generale.

Ma perché le piante e i fiori profumano?

Gli uomini si pongono questa domanda sin da quando hanno potuto godere dell’effluvio odoroso delle più diverse fragranze emesse da fiori, radici, foglie, cortecce e resine. Secondo i ricercatori, le piante sprigionano questi odori per assicurarsi la sopravvivenza. Le sostanze attrattive servono per attirare a sè gli insetti utili all’impollinazione, mentre quelle deterrenti allontanano gli insetti nocivi, in alcuni casi altre piante o predatori sotterranei. I composti aromatici si differenziano in base a diversi fattori, tra cui il tipo di terreno, l’età della pianta e le condizioni climatiche.

Abbiamo citato solo alcuni dei principali terpeni per illustrare il potenziale terapeutico che questi composti possiedono. La conoscenza dei terpeni apre nuovi orizzonti e offre concrete speranze di cura per diverse patologie. I terpeni interagiscono con l’organismo umano positivamente e le loro potenzialità mediche sono oggetto di continue ricerche.

