Cosa sono le offerte multiservice con autoscale

Le autoscale semplificano enormemente i traslochi effettuati dall’esterno e tante attività di manutenzione, impiantistica o edilizia, ma la clientela può avere una marcia in più se la ditta propone offerte multiservice ed è quindi importante capire cosa sono.

I multiservice delle aziende con autoscale d’avanguardia

I traslochi e servizi con autoscala richiedono personale qualificato e aziende di provata esperienza, che garantiscono adeguata copertura assicurativa in caso di danni, quindi è meglio guardarsi intorno per fare la scelta che corrisponde nel modo migliore alle richieste.

Nel campo delle autoscale, ci sono ditte specializzate che sono sul mercato da decenni e sanno come affrontare qualsiasi problema, dotandosi di mezzi all’avanguardia, con tutte le caratteristiche per operare anche nei punti meno accessibili dei palazzi e traslocare dall’esterno in tutta sicurezza. Tuttavia, alcune aziende hanno una particolare versatilità per offrire alla clientela una soluzione multiservice. Si tratta, in pratica, di un ampliamento delle prestazioni che, non si limita al trasloco con autoscala, ma offre un pacchetto di soluzioni molto più versatile, che diventa un servizio completo a 360 gradi, compreso il trasporto su scala nazionale. Questo è il motivo principale per cui molti non si limitano ad informarsi dove noleggiare l’autoscala a Milano, ma puntano a un pacchetto multifunzionale di assistenza.

La proposta variegata del multiservice

Le ditte che usano le autoscale eseguono traslochi sicuri ed efficienti, ma i clienti hanno anche altre esigenze che un’azienda specializzata nel campo può corrispondere. In particolare, i traslochi possono andare di pari passo con con la necessità di liberarsi di mobili usati che non andranno nella nuova casa, quindi ci sono aziende che si occupano anche del servizio discarica per lo smaltimento. Altro aspetto del lavoro, riguarda gli sgomberi parziali o totali di appartamenti, cantine, uffici, solai, magazzini e locali commerciali da gestire in modo sicuro ed ecologico. Ulteriori richieste alle ditte specializzate riguardano anche l’imbiancatura delle case, ad esempio prima del trasloco, con tutti i servizi relativi, che spaziano dalla stuccatura all’installazione del cartongesso.

La pulizia di abitazioni e uffici, comprese vetrate e ingressi, sono altrettanto garantiti e non escludono gli interventi di disinfestazione e sanificazione, con attrezzature e macchinari di standard elevato, certificazione ISO 9001 e assenza di prodotti tossici per persone e animali.

I multiservice con autoscala e le pratiche burocratiche

La burocrazia, inerente ai traslochi o interventi di manutenzione con autoscala possono creare problemi al cliente poco esperto. Le ditte di buon livello professionale garantiscono anche lo smaltimento delle procedure burocratiche, necessarie all’utilizzo di questi mezzi, lo svolgimento della documentazione inerente al carico esterno e il supporto al cliente che deve presentare la richiesta all’amministratore, per ottenere il permesso inerente alle operazioni nel cortile interno di un condominio.

La burocrazia per occupazione di suolo pubblico

La ditta professionale dotata di autoscala ha ovviamente esperienza di tutte le pratiche riguardanti gli spazi occupati su suolo pubblico, evitando il più possibile che il mezzo limiti parcheggi o viabilità. Il cliente deve valutare con attenzione le aziende che svolgono senza problemi tutte le pratiche, compreso il pagamento di tasse e marche da bollo, sollevandolo da queste incombenze.