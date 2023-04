Cosa Sono le Slot VLT e Come Giocare

Il gioco online è in continua evoluzione, così come la struttura di fondo che ne consente lo svolgimento: la tecnologia. Sembrano trascorsi diversi decenni da quando i giochi slot VLT gratis erano solo quelli disponibili nelle sale giochi, mentre in realtà si tratta di un tempo relativamente breve. Tra i cambiamenti nel mondo del gioco a cui abbiamo assistito, c’è stata anche la graduale differenziazione tra slot machine e slot VLT.

Quando ci troviamo di fronte a degli acronimi, la prima reazione è quella di smarrimento: cosa vorranno dire le tre lettere in sequenza “VLT”?

VLT sta per Video Lottery Terminal, una tipologia di giochi che assomiglia nel meccanismo alle slot da bar ma che in realtà porta con sé differenze importanti.Talmente importanti, da aver contribuito al declino delle VLT delle sale giochi a favore delle medesime online. Dietro al generale successo del gioco virtuale c’è, di fondo, la maggiore praticità per il giocatore. Che si tratti di slot o di slot VLT online, aprire il nostro inseparabile smartphone, tablet o PC ed entrare in un casinò offre una comodità a cui ormai non vogliamo più rinunciare.

I giochi slot VLT gratis sono apparsi in Italia per la prima volta nel 2008. Le caratteristiche di fondo comprendono:

La possibilità di accedere a più giochi dalla stessa schermata, grazie alla possibilità di selezionare dagli schermi touch uno dei titoli inclusi nel sistema;

Il collegamento della singola slot VLT non solo al circuito del casinò che gestisce la slot ma anche al terminale centrale nazionale grazie al sistema della rete a banda larga;

Accesso ai jackpot progressivi, dei montepremi che aumentano man mano che vengono effettuate delle puntate su quel gioco inserito all’interno della rete;

RTP calcolato su base nazionale. L’RTP è un altro acronimo del settore che sta per Return To Player e che stabilisce quanto, di tutte le puntate effettuate, viene restituito ai giocatori sotto forma di vincita. Le slot machine hanno un RTP relativo al singolo gioco, mentre nei giochi slot VLT gratis questo dato viene calcolato su base nazionale.

Viste le differenze, abbastanza marcate, tra VLT e slot, è normale chiedersi come giocare e se ci sono dei requisiti ulteriori da rispettare.

Ci sono buone notizie in proposito, dato che i giochi slot VLT gratis sono molto semplici. I modelli più moderni offrono interfacce utente particolarmente intuitive, sia prima che durante la partita.

Per prima cosa, è sempre importante selezionare il gioco su cui vuoi puntare. Dai quindi un’occhiata alla grafica, alle funzioni speciali e ai dati tecnici, come l’RTP e il livello di jackpot. In particolare sono le funzioni speciali a rendere il gioco più emozionante ma, per alcuni aspetti, un po’ più complicato se non hai grande praticità. Nel dubbio, opta per titoli più semplici e approfitta sempre dei giochi slot VLT gratis prima di iniziare il gioco con denaro reale. Quando ti senti sicuro per giocare con soldi veri, stabilisci il valore della scommessa con gli appositi tasti: in pochissimi istanti sarai già al centro dell’azione.