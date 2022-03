Cosa succede quando muore un proprietario di Bitcoin?

Un rapporto pubblicato all’inizio del 2021 ha rivelato che le persone avevano perso circa $ 4 milioni di Bitcoin, a causa delle morti. Di recente, uno dei più grandi proprietari di Bitcoin, Mircea Popescu, che si ritiene possieda oltre 1 miliardo di dollari, è annegato al largo della costa costaricana. E non è la prima volta che il proprietario di un’importante holding di Bitcoin muore, lasciando i beneficiari nella disperazione.

Nel 2018, il CEO di uno scambio di criptovalute è morto inaspettatamente, presumibilmente senza rivelare le chiavi private di 250 milioni di dollari della criptovaluta del suo cliente. Anche un altro uomo d’affari è morto lo stesso anno, senza dire a nessuno dove conservava le chiavi private del suo portafoglio digitale con $ 500 milioni di Bitcoin. Una percentuale significativa della crittografia persa di solito deriva dalla morte dei proprietari senza lasciare un modo per accedervi. Tutti questi scenari riportano alla domanda su cosa succede a Bitcoin quando il proprietario muore.

A differenza dei conti bancari tradizionali, registrati con nomi legali e soggetti a supervisione, le risorse digitali come Bitcoin non hanno alcun organismo di regolamentazione centrale. I proprietari di criptovalute mantengono le proprie risorse utilizzando portafogli digitali, accessibili solo tramite chiavi private o password. Una chiave privata di solito comprende una lunga catena di caratteri alfanumerici di 256 bit, nota solo al titolare dell’account. Ciò lascia poche speranze di recuperare le proprietà di Bitcoin di una persona morta senza quelle chiavi private.

Come accedere a Bitcoin in caso di morte del proprietario

La questione del recupero di Bitcoin in caso di morte del proprietario, soprattutto senza le sue chiavi private, rimane controversa. Tuttavia, i principali scambi di criptovalute hanno disposizioni per risolvere il problema. Ad esempio, Coinbase ha un processo di trasferimento di beni di criptovaluta conservati in portafogli digitali in caso di eredità, a condizione che il richiedente mostri il certificato di morte del proprietario, ultima volontà.

Un altro exchange di criptovalute, con sede nel Regno Unito, Coincover, ha collaborato con una società di storage di Bitcoin, Palo Alto, per fornire criptovaluta, Will. Altre piattaforme non hanno ancora pubblicato le misure sulla trustpedia.io/it/trading-robots/, ma stanno attualmente sviluppando sistemi per recuperare le proprietà di Bitcoin e altre risorse digitali in circostanze così sfortunate.

Sebbene gli scambi di criptovaluta stiano ancora creando sistemi per recuperare Bitcoin in scenari specifici senza compromettere la sicurezza e il controllo delle risorse digitali, Will offre attualmente la migliore soluzione temporanea. Tuttavia, un recente studio ha stabilito che la maggior parte degli investitori in criptovalute spesso non indirizzano o delegano le loro criptovalute nel loro testamento.

Un imprenditore canadese ha recentemente lanciato una piattaforma nota come Willful, un servizio di pianificazione patrimoniale digitale per snellire il processo di successione relativo alle risorse digitali. Finora il sistema ha attratto molti giovani investitori, che cercano di trasferire le proprie criptovalute ai propri cari in caso di morte. I requisiti del servizio includono quanto segue.

Tutte le tue risorse crittografiche, la loro posizione e come accedervi.

Memorizzazione di tali informazioni in un luogo sicuro o in aree separate.

Incaricare un esecutore digitale di accedere e delegare detti beni.

Creazione di un testamento, specificando i beneficiari e come condivideranno la ricchezza.

Gli esperti raccomandano di conservare due copie separate delle chiavi private in luoghi segreti, con le istruzioni per i beneficiari o deleganti previsti sull’accesso al Bitcoin in caso di emergenza. Altri consigliano anche di costruire un sistema sicuro con un dispositivo automatizzato per inviare un messaggio contenente le istruzioni di accesso al beneficiario in caso di morte.

La complessità del recupero di risorse digitali nella morte dei proprietari ha anche portato a diverse piattaforme di eredità crittografica. Ad esempio, TrustVerse utilizza l’intelligenza artificiale e contratti privati intelligenti per archiviare chiavi e password. Un altro servizio, Safe Haven, consente agli utenti di archiviare chiavi private sulla blockchain e impostare parametri di distribuzione indipendenti. Ci aspettiamo molte piattaforme simili in futuro, offrendo agli investitori alternative più sicure per il trasferimento di risorse digitali.