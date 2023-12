Cosa vedere a Budapest? Cosa visitare, monumenti, musei, cosa mangiare

Considerata come una delle capitali più belle al mondo, Budapest è ricchissima di monumenti, musei e di tantissime meraviglie che spuntano da ogni angolo. Vediamo, quindi, cosa vedere a Budapest, per non perdersi nulla tra i suoi tesori nascosti.

Cosa vedere a Budapest: il Parlamento

La prima cosa da vedere a Budapest è il Parlamento, uno splendido edificio che si specchia sul Danubio. Il Parlamento Ungherese è lunghissimo, con 96 metri di altezza e 268 metri in larghezza.

Pochi lo sanno, ma Budapest è famosissima per le sue terme. Infatti, i suoi stabilimenti termali sono in assoluto i più famosi al mondo. I più belli sono quelli di Gellert, di Szechenyi e di Lukacs.

Da vedere è anche il Castello di Buda, che si erge dominando tutta la capitale ungherese. Inserito come patrimonio dell’umanità dall’UNESCO nel 1987, ad oggi ospita la Galleria Nazionale Ungherese e il Museo Storico di Budapest.

Immortalato su moltissime cartoline, il Ponte delle Catene attraversa il Danubio ed è diventato un vero e proprio simbolo della città. Illuminato durante la notte, viene fotografato di continuo soprattutto anche per via della storia che ha alle spalle: inizialmente fu distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale e ricostruito fedelmente nel 1949.

Cosa mangiare a Budapest

Se stai pensando di organizzare una vacanza in Ungheria, ti starai anche domandando cosa mangiare a Budapest! Innanzitutto devi sapere che si mangia molto bene, e che le birre sono una delle specialità locali più famose. Ad ogni modo, assaggerai un ottimo Gulash, una tipica Zuppa di amarene, la salsiccia Kolbasz e il Langos, uno street food ungherese che è tipico di tutta l’Ungheria: si tratta di una pizza fritta con aglio e formaggio.

Insomma, se vuoi visitare Budapest, passerai sicuramente un soggiorno all’insegna dell’arte e del buon cibo! Buon Viaggio!