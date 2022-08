Cos’è e come funziona il certificato eCOGRA

I giocatori esperti consigliano di giocare nei casinò certificati da eCOGRA. Ma cosa dà questo documento a un istituto di gioco d’azzardo? Su cosa è possibile contare quando si apre un account di gioco su un casinò online con un certificato eCOGRA?

Nel mondo del gioco online a distanza, ci sono diverse organizzazioni che monitorano le attività dei casinò e bookmaker online non AAMS. Uno dei più rispettati è proprio eCOGRA. Questo è l’acronimo di “e-Commerce Online Gambling Regulation and Assurance”. Questa certificazione è molto utile per gli operatori del settore del gioco online specialmente quando operano con licenze internazionali.

Di cosa si occupa eCOGRA

eCOGRA è un’organizzazione senza scopo di lucro. Fu fondata nel 2003 da Microgaming, uno sviluppatore di giochi online per casinò, e 888, nota piattaforma di gioco a distanza. Successivamente, è diventata indipendente e ha stabilito una cooperazione con i più grandi fornitori di giochi d’azzardo. Oggi, il certificato di eCOGRA è considerato un marchio di affidabilità e alta qualità.

L’obiettivo principale di eCOGRA è valutare le piattaforme di gioco in base a determinati criteri. Se un’azienda soddisfa tutti i requisiti, riceve il sigillo Safe and Fair. Oltre al test e alla certificazione dei sistemi di gioco online, eCOGRA media anche le controversie tra giocatori e casinò. Garantisce che tutti i giocatori ricevano bonus e vincite in tempo e che gli operatori non violino i propri termini e condizioni.

La mancanza di regolamentazione su Internet ha portato a seri problemi di privacy e corruzione in ogni settore, compreso il gioco d’azzardo. Ogni giorno, migliaia di giocatori perdono denaro a causa di frodi o pratiche senza scrupoli da parte dei casinò online. Fortunatamente, organismi di regolamentazione come eCOGRA sono nati per frenare qualsiasi attività illegale. Questo tipo di organizzazioni si impegnano per garantire che il gioco d’azzardo su Internet non sia solo divertente, ma anche equo.

L’associazione eCOGRA è divisa in due dipartimenti:

ATA (Approved Testing Agency) che si occupa di emettere certificati, ispezionare le piattaforme di gioco e testare i software;

SRS (Self-Regulation Services) è la divisione responsabile della creazione di un ambiente sano nell’industria del gioco d’azzardo.

Il regolamento per l’ottenimento del certificato eCOGRA

La prassi per l’ottenimento della certificazione eCOGRA prevede alcuni rigidi passaggi che l’operatore deve effettuare. Per ottenere il sigillo eCOGRA e visualizzarlo sul proprio sito Web, gli imprenditori devono procedere come segue:

avviare la richiesta del certificato, questo può essere fatto dal proprietario, comproprietario o gestore;

inviare il pacchetto di documentazione richiesto. Prima di tutto, il casinò deve essere una società legalmente registrata. In secondo luogo, eCOGRA richiede informazioni riguardanti i fornitori di giochi, i bonus offerti, la carta aziendale, ecc. Inoltre, devono essere forniti i documenti di identità del gruppo di gestione dell’azienda;

attendere l’eventuale approvazione da parte di eCOGRA. Gli esperti condurranno una serie di test, daranno alcuni consigli utili e infine rilasceranno il certificato;

i casinò che superano con successo l’ispezione hanno sul loro sito web il sigillo ufficiale oltre che un certificato RNG e dati di pagamento.

Naturalmente, è impossibile avere il pieno controllo dell’industria dell’iGaming. Tuttavia, se una piattaforma ha il sigillo Safe and Fair di eCOGRA, significa che ha superato con successo tutti i test. Quindi, si può avere un livello di fiducia e sicurezza maggiore nell’iniziare a utilizzare i suoi servizi senza preoccupazioni.

Quale vantaggio fornisce un certificato eCOGRA?

E-Commerce Online Gambling Regulation and Assurance è un’organizzazione indipendente il cui campo di attività è il controllo del gioco virtuale. La certificazione eCOGRA è un documento che dimostra la professionalità e l’affidabilità di un operatore di gioco d’azzardo.

Pertanto, dovrebbe essere la prima cosa si controlla prima di aprire un account in un casinò online. La presenza di un certificato eCOGRA offre un paio di vantaggi significativi:

il risultato della verifica dell’onestà, identità e affidabilità del casinò online in oggetto;

la presenza del certificato del produttore del software dimostra che un casinò può operare legalmente sul mercato in qualsiasi giurisdizione;

il documento eCOGRA è alla pari con le ispezioni eseguite da altri sistemi di audit.

Lo scopo principale di un certificato è proteggere i clienti del casinò e garantire un gioco equo e sicuro. Pertanto, in caso di problemi con un operatore, è possibile contattare non solo l’autorità di regolamentazione che ha rilasciato la licenza, ma anche l’organizzazione certificante.

Contattare eCOGRA per una controversia con un casinò online

Quando si contatta eCOGRA, è importante seguire alcune regole per poter gestire correttamente la propria richiesta:

assicurarsi che il casinò in oggetto abbia il cartello “Safe & Fair” dell’organizzazione;

dovrebbero essere trascorse almeno due settimane dal giorno in cui si è verificato il problema, ma non più di un anno dalla decisione presa dal casinò stesso in merito alla controversia;

non si dovrebbe avere più di un account nello stesso casinò;

non bisogna essere stati coinvolti in alcuna forma di frode verso l’operatore stesso;

qualora si intendesse interpellare eCOGRA è bene non coinvolgere ulteriori terze parti per lo stesso problema almeno fino a che si è in attesa della decisione di eCOGRA.

Come passaggio successivo, si compila il modulo, fornendo le informazioni personali e quelle relative al casinò dove si è giocato. Va spiegato bene il problema. Una volta che la commissione di regolamentazione avrà ricevuto la richiesta, sarà in grado di elaborare. Di norma, non ci vuole troppo tempo e aiuta a risolvere un problema in modo imparziale.

eCOGRA si può contattare direttamente dal sito ufficiale dell’organizzazione. Qui è riportato un indirizzo mail dedicato alle dispute. L’intervento va richiesto quando c’è un vero problema e non solo si è stati particolarmente sfortunati in qualche giro di slot machine o mano su dei tavoli. Essere precisi nel descrivere il problema allegando anche delle prove (scambio di e-mail con il casino per esempio) aiuta a velocizzare la pratica.

Giocare online è divertente ma farlo in un ambiente controllato e sicuro è fondamentale per questo giocare su casinò con certificazioni e licenze è molto importante.