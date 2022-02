Candidosi: sintomi e prevenzione

La candidosi è un’infezione causata da un parassita che vive nel nostro organismo. Solitamente si trova nel tratto gastrointestinale, nelle mucose e sulla pelle. In base ad alcuni fattori, questo fungo può passare dalla sua forma latente e priva di sintomi a quella clinica e molto fastidiosa. Una delle manifestazioni più comuni è la candida vaginale.

Come si prende la candida

Il rischio di manifestare la candida generalmente aumenta in determinati condizioni; tra queste l’abbassamento delle difese immunitarie, la gliecemia alta e l’assunzione di farmaci, soprattutto gli antibiotici. Per l’insorgere della candida cause comuni sono anche un abbigliamento non traspirante e troppo stretto o una eccessiva produzione di sebo. Molto frequente poi contrarre una qualche forma di micosi vaginale durante la gravidanza. Da questo breve elenco si capisce come sia facile per una donna incorrere nel rischio di candidosi vaginale e in tutti i suoi fastidiosi sintomi.

Candida sintomi

L’infezione vaginale da candida virale infatti può essere molto dolorosa. Si può manifestare con forte prurito, bruciore, arrossamenti e dolore della vulva, accompagnati da perdite biancastre e dense definite “a ricotta” e quindi simili al latte cagliato. Nei casi più gravi si sente anche dolore al momento della minzione

Candidosi e sesso, attenzione al contagio

L’infezione vaginale da candida si può anche trasmettere, per questo motivo è molto importante prestare particolare attenzione nel caso in cui siano presenti uno o più sintomi.

Per prima cosa è sempre consigliabile rivolgersi al proprio medico curante o ginecologo, in modo che possa confermare o smentire l’autodiagnosi e di conseguenza consigliare come curare la candida.

In secondo luogo è fondamentale avere rapporti sessuali protetti durante il periodo dell’infezione e utilizzare un asciugamano personale.

Solitamente il trattaamento per curare la candida consiste in farmaci antimicotici locali e orali, che andrebbero sempre accompagnati a fermenti lattici e a concentrati vitaminici per rafforzare le difese immunitarie complessive dell’organismo. Molto utili anche gli ovuli per candida, che si inseriscono direttamente in vagina.

Diagnosi di candidosi virale

Per avere la certezza di soffrire di candidosi è necessario eseguire un particolare tipo di test che consiste in un tampone vaginale. Si tratta di una procedura rapida e assolutamente indolore che potrete fare durante una qualsiasi visita ginecologica.

Questo tipo di infezione si può ripresentare facilmente una volta che si è avuta, sotto forma di ricaduta o di recidiva. Per prevenire altri episodi di candida rimedi naturali consistono nel seguire un’alimentazione sana, limitando l’assunzione di zuccheri, latte, formaggi, bibite fermentate o gasate.

Candidosi: come prevenire

Anche il detergente gioca un ruolo molto importante, per questo è importantissimo sceglierne uno con l’adeguato grado di PH per le parti intime. In caso di un inizio di irritazione potrete ricorrere ai detergenti intimi antibatterici, specifici per debellare il problema dai primissimi sintomi.

Ed ultimo, ma altrettanto importante è la scelta dell’abbigliamento. Per prevenire la comparsa di candidosi è necessario utilizzare possibilmente tessuti naturali come il cotone, perché permettono alla pelle di respirare. In particolare il miglior slip sarebbe oltre che di cotone anche di colore bianco, perché questo implicherebbe l’assenza di colorante. Anche la scelta di modelli comodi può aiutare, quindi sarebbero da evitare pantaloni troppo stretti o coollant troppo rigide. Il continuo sfregamento delle parti intime con indumenti stretti e magari non traspiranti o alcuni tipi di sport come la bicicletta possono causare irritazione e sudorazione generando così una buona condizione di proliferazione della Candida albicans. Per questo è molto importante che prestiate attenzione al vostro stile di vita e che vi rivolgiate al medico per qualsiasi dubbio o domanda.

Candida maschile

Dal momento che si può trasmettere durante un rapporto sessuale, è evidente che esiste anche l’infezione da candida nell’uomo. Per questo tipologia di candida sintomi sono simili a quelli femminili, concentrati nella zona del glande; arrossamento e gonfiore, prurito, piccole lesioni e secrezioni biancastre e grumose.

Per l’uomo che soffre di candida cura e trattamento dipendono dalla gravità dell’infezione; solitamente guarisce con pomate e creme antifungine.

Infine, da ricordare cche esiste la candida intestinale. Sempre sostenuto dallo stesso tipo di fungo, richiede farmaci antifungini da assumere pe via orale. Se avete il dubbio di soffrirne, valutate i sintomi candida intestinale: meteorismo, campi, difficoltà digestive e meteorismo.