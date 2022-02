Cos’è un sogno lucido e quali sono i vantaggi

I sogni sono sempre un aspetto mistico nella nostra vita quotidiana. Durante il sonno, le allucinazioni guidate dal cervello che si verificano possono essere reali per quanto fantasiose e innescare una serie di emozioni che vanno dal piacere al terrore e incubi. Possono anche portare le cose a un livello completamente nuovo se consideri i sogni lucidi.

Il concetto di sogni lucidi è di essere consapevoli nel sogno di stare sognando. Alcune persone sviluppano anche la capacità di modificare la “trama” del sogno e prenderne il controllo, facendolo andare in direzioni che desiderano. Ma quanto è reale e quanto veramente riusciamo a controllare i sogni che sono il prodotto inconscio del nostro cervello?

Che cos’è esattamente un sogno lucido?

“La definizione di base del sogno lucido è che mentre sei nel sogno, diventi consapevole del fatto che stai sognando”. Diversi studi di ricerca suggeriscono che circa la metà della popolazione mondiale riesce a sperimentare sogni lucidi. Non ci sono molte informazioni su coloro che affermano di essere in grado di manipolare o controllare i propri sogni. La ricerca sul sogno lucido si basa sull’autovalutazione dell’individuo che sta sognando. In realtà non ci sono molti metodi per valutare un sogno lucido. Che si tratti di sogni lucidi, sogni regolari o incubi, è una cosa molto difficile da misurare oggettivamente. Esistono metodi che possono determinare se le persone sono nella fase REM del sonno. Per arrivare a questi dati, essi vengono visualizzati utilizzando uno scanner MRI, con il quale si è in grado di osservare i cambiamenti cerebrali. Tuttavia, non esistono metodi in grado di determinare se le persone stanno avendo un sogno durante il sonno.

Qual è il motivo per cui si verificano i sogni lucidi?

Le informazioni non possono mai essere complete e scoprire cosa causa il sogno lucido è sempre una sfida. Essi si verificano più comunemente durante il sonno REM. Il sonno REM è il momento in cui si ha i sogni più vividi, ed è un periodo estremamente attivo per il cervello. Uno studio ha rivelato che le persone affette da narcolessia hanno sperimentato una maggiore frequenza di sogni lucidi rispetto ad altre persone nel gruppo di controllo dello studio. Un altro studio ha affermato la possibilità che “uno spostamento dell’attività cerebrale nella direzione della veglia” nel sonno REM causi lo spostamento verso i sogni lucidi che creano la situazione “ibrida” che coinvolge caratteristiche sia del sonno REM che della veglia. Tuttavia, al momento si può solo speculare sulla vera causa dietro ai sogni lucidi e il motivo per cui alcune persone soffrono di questi sogni e altre no. È difficile determinare quanto possano essere efficaci tecniche che aiutano a sperimentare i sogni lucidi, data la natura incerta dei dati tratti dai scanner del cervello. Tuttavia, gli studi di ricerca si sono concentrati su alcuni metodi particolari che le persone hanno suggerito essere efficaci. Prendi tutto con una certa cautela.

Quali sono i vantaggi dei sogni lucidi?

Simile a diversi aspetti associati agli studi sui sogni lucidi, c’è una quantità limitata di prove per dimostrare il valore e i vantaggi di essi. Per lo meno, due studi di ricerca che includevano uno che prevedeva il lancio di freccette hanno esaminato se i sogni lucidi potessero aiutare con le capacità motorie. Entrambi gli studi hanno trovato prove che suggeriscono che i sogni lucidi possono migliorare le prestazioni fisiche e di concentrazione.

Due ulteriori studi suggeriscono che coloro che sognano lucidamente potrebbero essere più creativi. Sebbene questi risultati siano solo preliminari, sono necessarie ulteriori ricerche prima che qualsiasi affermazione conclusiva possa essere dimostrata.