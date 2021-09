Costantino Della Gherardesca: chi è, origini, età, professione

Anche se la stragrande maggioranza dei telespettatori lo conosce principalmente quale conduttore di Pechino Express, Costantino Della Gherardesca è un personaggio dalle mille risorse e dalle altrettante sfaccettature. Eclettico, eccentrico, originale e mai banale: Costantino della Gherardesca è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più iconici della televisione attuale. In vista della prossima stagione di Quattro Matrimonio, che condurrà nel 2022, scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Costantino della Gherardesca: età, biografia, fidanzato e carriera professionale.

Chi è Costantino della Gherardesca

Costantino della Gherardesca Verecondi Scortecci, o più semplicemente Costantino della Gherardesca, è nato a Roma il 29 gennaio del 1977, sotto il segno dell’Acquario. È alto 1,89 m per circa 88 kg. Il cognome tradisce le sue nobili origini: non solo i genitori appartengono a una famiglia di origine nobile, ma tra i suoi antenati figura anche il Conte Ugolino che troviamo menzionato addirittura da Dante Alighieri nella Divina Commedia. La sua infanzia non è delle più felici: riconosciuto dal padre solo all’età di cinque anni, a causa di frequenti attacchi di ansia, disordini alimentari e problemi nel gestire le emozioni nei luoghi affollati (agorafobia), viene mandato a studiare in un collegio in Svizzera. Successivamente, a 14 anni, passa in un altro collegio, in Inghilterra. Costretto a nascondere la sua personalità e la sua omosessualità, Costantino Della Gherardesca entra in una spirale di alcol e droghe. I traumi passati si ripercuotono tutt’oggi sulla sua vita, causandogli diversi ricoveri. Una volta rimessosi in sesto, si laurea in filosofia al King’s College London e nel 2001 appare per la prima volta in TV nel programma “Chiambretti C’è”. Al momento Costantino della Gherardesca sembrerebbe essere single, benché in più occasioni abbia affermato di desiderare di diventare papà.

Carriera professionale

Dopo la prima apparizione in Chiambretti C’è, Costantino della Gherardesca diventa un opinionista e una presenza fissa in diversi programmi tv, tra cui Xtra Factor. Nel 2012 partecipata come concorrente, insieme al nipote Barù (nome d’arte di Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, suo nipote) a Pechino Express nell’edizione condotta da Emanuele Filiberto di Savoia. L’anno successivo diventa egli stesso il conduttore del programma, al quale affianca la conduzione di “Boss in incognito” e la collaborazione in “Hair – sfida all’ultimo taglio” e “Best in town – il migliore in città”. È stato l’artefice e il conduttore di un programma in cui fingeva lune di miele con volti noti dello spettacolo, tra cui Valerina Marini ed Elisabetta Canalis, dal nome “Le spose di Costantino”. Ha condotto il programma “Apri e Vinci” e nel 2020 ha partecipato quale concorrente a Ballando con le Stelle. Nel 2021, insieme a Caterina Balivo, Francesco Facchinetti, Patty Pravo e Flavio Insinna, è stato uno dei giudici ne Il Cantante Mascherato. Per il 2022 è prevista la conduzione di Pechino Express (ora Pekin Express) e di Quattro matrimoni. Inoltre, Costantino della Gherardesca al momento scrive diversi articoli sul giornale Il Foglio, spaziando dal cinema russo di cui è appassionato a temi di attualità e cultura popolare. Costantino Della Gherardesca sembrerebbe al momento single: sul web non c’è traccia di un ipotetico fidanzato ma il conduttore ha dichiarato che uno dei suoi sogni è quello di avere un bambino.