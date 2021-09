Costantino Vitagliano: chi è, vita privata, figlia, carriera

Dal 2003, il volto di Costantino Vitagliano è entrato a gamba tesa nel mondo dello spettacolo, prima come corteggiatore e tronista di Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi, poi come modello e personaggio televisivo, spesso ospite nei salotti pomeridiani e nei programmi di Barbara D’Urso, come opinionista. Un’infanzia molto semplice, la sua, vissuta insieme ai suoi genitori a cui è molto legato. La perdita della sua amata mamma, avvenuta nel 2018, è un momento molto doloroso che Costantino riesce ad alleviare solo grazie alla nascita della figlia Ayla, avuta nel 2015, dalla sua ex compagna, l’indossatrice svizzera, Elisa Mariani. Sono stati molti i flirt attribuiti al bel modello, ma, attualmente è fidanzato con Luba Mushtuk, una famosa ballerina.

Costantino Vitagliano – scheda informazioni

Nome: Costantino

Cognome: Vitagliano

Data di nascita: 10 giugno 1974

Età: 47 anni

Luogo di nascita: Milano

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: modello, attore, personaggio televisivo

Figli: Ayla Vitagliano (2015)

Profilo instagram ufficiale: @costantinovitagliano

Costantino Vitagliano informazioni, chi è, famiglia, morte della mamma

Costantino Vitagliano, conosciuto sul piccolo schermo solo con il suo nome Costantino, è nato il 10 giugno 1974 a Calvairate, quartiere di Milano posto nella zona orientale della città, da genitori di origini campane. Costantino vive un’infanzia serena insieme ai suoi genitori, fino al 2018, quando perde la mamma e si ritrova a vivere un momento buio e molto triste. Inizia a lavorare molto presto, prima come barista e cubista e poi come modello. Nel 2003, raggiunge la popolarità grazie al programma tv Uomini e Donne. La trasmissione diventa per lui un vero e proprio trampolino di lancio, che grazie alla sua bellezza e al suo fisico scolpito gli regalano diverse opportunità nel campo della moda, ad esempio, nel 2007 posa per il calendario di MAX. Costantino è diventato padre di Ayla, che adesso ha 6 anni. Attualmente Costantino è legato a Luba Mushtuk, famosa ballerina internazionale.

Costantino Vitagliano vita sentimentale

Costantino Vitagliano è stato legato sentimentalmente fino al 2006 con Alessandra Pierelli, conosciuta all’interno della trasmissione tv, Uomini e Donne. Successivamente, Costantino è stato legato per alcuni anni con Linda Santaguida. Successivamente è stato legato fino al 2016, Elisa Mariani, indossatrice svizzera da cui ha avuto nel 2015 la figlia Ayla. Attualmente Costantino è fidanzato con Luba Mushtuk, ballerina di fama internazionale.

Costantino Vitagliano da Uomini e Donne a attore

Ormai, quando sentiamo nominare Costantino Vitagliano, il collegamento alla trasmissione tv che l’ha reso famoso è inevitbile. Ma, dai primi anni 2000, Costantino ne ha fatta di strada. Nel mondo della tv, lo ritroviamo nel 2006 come inviato per la trasmissione Stranamore. Nello stesso anno, lo ritroviamo in un episodio di Casa Vianello. Nel 2005, esordisce al cinema, con il film Troppo belli, insieme a Daniele Interrante e Alessandra Pierelli, e, nel 2014, nella webserie The Lady, di lory Del Santo. Nel 2010 torna al cinema con Vacanze a Gallipoli al fianco di Alvari Vitali. Partecipa come concorrente al reality show sul ballo condotto da Barbara d’Urso, Baila!, e nel 2016, entra come concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip, venendo eliminato durante la seconda puntata. Infine, lo ritroviamo spesso anche nei salotti pomeridiani come opinionista.

Costantino Vitagliano instagram

Costantino Vitagliano ha un suo account instagram con quasi 400 mila follower con cui condivide scatti privati e professionali.