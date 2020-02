Costanza Caracciolo paparazzata al parco con la figlia Stella

Coglie al volo l’occasione visto la bella giornata di sole per una camminata in un parco milanese la bellissima Costanza Caracciolo in dolce attesa. L’ex velina di Striscia la Notizia insieme alla sua amatissima figlia Stella e un’amica si concede un paio di ore all’aria aperta.

Nei giorni scorsi ha rinunciato alle sfilate preferendo rimanere con la sua piccola . “In tanti mi state chiedendo come mai non sto partecipando alla fashion week, mentre per Stellina sì. Semplicissimo, lì mancavano 2 mesi, qui solo 1 e la differenza si sente! Ci rivediamo a settembre” scriveva in un post della settimana scorsa.. La gravidanza è agli sgoccioli… per la felicità di mamma e papà.

