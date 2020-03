Covi19: 602 morti e 3.780 nuovi contagiati, oltre seimila vittime nel nostro paese

Altre 602 persone sono morte nelle ultime ore. Due giorni fa l’aumento quotidiano ammonta invece a 641. Le vittime complessive salgono cosi a 6.078. Sono in totale 7.432 le persone guarite, 408 in più di due giorni fa. A rivelarlo come al solito è stato il capo Dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli nel consueto bollettino delle 18.

I malati sono 50.418, 3.780 in più di due giorni fa. Complessivamente i contagiati – guariti e vittime comprese – sono arrivati a 63.927.

loading...

Sono 3.024 i malati ricoverati in terapia intensiva, 195 in più rispetto a due giorni fa. Di questi, 1.183 si trovano in Lombardia. Dei 50.418 malati totali, circa 20.692 sono poi ricoverati con sintomi e 26.522 sono quelli in quarantena domiciliare.

Commenti

commenti