Covid-19, anche Bertolaso è positivo

Ora è ricoverato ma starebbe bene

Anche Guido Bertolaso, l’ex capo della protezione civile che è stato convocato dal presidente della Lombardia Attilio Fontana come consulente per la realizzazione di un ospedale per il coronavirus in zona Fiera a Milano, è positivo al tampone. Ha contratto il Covid-19 anche lui.

“Come potevo non aderire alle richieste del presidente della Lombardia di dare una mano nella epocale battaglia contro il Covid-19 se la mia storia, tutta la mia vita è stata dedicata ad aiutare chi è in difficoltà e a servire il mio paese?” aveva commentato quando era stato nominato. “Se ho aperto l’ospedale Spallanzani vent’anni fa e ho lavorato in Sierra Leone durante la micidiale epidemia di ebola forse qualcosa di utile con il mio team spero di riuscire a farlo”.

Si trova al San Raffaele

“Bertolaso ha annunciato su Facebook il risultato del tampone. “Sono positivo al Covid-19. Quando ho accettato questo incarico sapevo quali fossero i rischi a cui andavo incontro, ma non potevo non rispondere alla chiamata per il mio Paese. Ho qualche linea di febbre, nessun altro sintomo al momento. Sia io che i miei collaboratori più stretti siamo in isolamento e rispetteremo il periodo di quarantena. Continuerò a seguire i lavori dell’ospedale Fiera e coordinerò i lavori nelle Marche. Vincerò anche questa battaglia”.

Di ieri sera la notizia che Bertolaso è stato ricoverato al San Raffaele di Milano.

