Covid, come evitare il contagio in casa: il consiglio dell’Iss

Durante la consueta conferenza stampa sul monitoraggio della situazione epidemiologica condotta dall’Istituto superiore di sanità, l’ente ha anche voluto dare un consiglio per chiunque passi molto tempo in luoghi chiusi, come a casa, per ridurre il rischio di proliferazione del coronavirus e dunque di contagio.

Covid, il consiglio dell’Iss per evitare che il coronavirus circoli in casa

Secondo Gaetano Settimo, rappresentante del Dipartimento Ambiente e Salute dell’Istituto superiore di sanità ripreso dall’Ansa, negli ambienti domestici “abbiamo una scarsa attenzione ai ricambi dell’aria”.

Questo può “rappresentare un elemento di criticità per la diffusione delle particelle virali di Sars-CoV-2”, ha aggiunto.

Il consiglio, quindi, non è solo di spostare l’aria con impianti domestici di condizionamento, che “non la ricambiano ma movimentano quella già presente” con il rischio di far girare “inquinanti chimici oltre alla criticità per la presenza di più soggetti”.

È invece opportuno, a detta di Gaetano Settimo, “aprire e spalancare le finestre almeno 5-10 minuti una volta ogni ora“.

Gli ha fatto eco l’epidemiologo Gianni Rezza: “Laddove c’è ricambio d’aria c’è minore probabilità di diffusione dell’infezione da coronavirus: è assolutamente importante non farla ristagnare”.

Covid, Rezza sull’andamento dell’epidemia in Italia

Il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, ha anche analizzato l’andamento dell’epidemia di coronavirus in Italia, focalizzandosi sui dati più recenti.

“Nelle ultime 24 ore – ha spiegato – abbiamo avuto 14.442 positivi, con un rapporto di poco al di sotto del 10%. C’e’ una tendenza a una lieve diminuzione non particolarmente veloce, ma rimane elevato il numero dei decessi”.

Dato che il numero di positivi che ci sono ancora ogni giorno “ci dice che dobbiamo continuare e implementare le misure prese perché appena si allentano la curva risale come in estate“, ha aggiunto.

“Se le allentassimo in questo momento, con un’incidenza ancora molto elevata, faremmo sicuramente un errore”, ha concluso Gianni Rezza.

