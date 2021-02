Covid: folla serale nel weekend nei centri storici delle città

Manca poco al cambiamento, per quasi tutte le Regioni Italiane ad eccezione di alcune, alla zona gialla quindi all’allentamento delle restrizioni dovute al contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Eppure pare che la popolazione, in tutto il Paese, in questo week end non abbia saputo aspettare la data del 1 febbraio 2021.

Covid: assembramenti nel week end

Nella giornata di ieri sabato 30 gennaio 2021, in buona parte dell’Italia nei territori sottoposti alla zona arancione, sono stati segnalati alle autorità competenti situazioni di assembramento serale nei centri storici di alcune città. Nello specifico i casi riguardano Milano alla Darsena sui Navigli e Roma in via del Corso. Assembramenti senza mascherina anche a Napoli, già in zona gialla.

Le conseguenze

Purtroppo sono chiare a tutti le possibili conseguenze che saranno dovute a causa di queste situazioni. E’ possibile infatti che le disposizioni regionali rivedano le disposizioni imponendo nuove restrizioni.