Covid, primi vaccinati in Italia: chi sono e come stanno

La professoressa Maria Rosaria Capobianchi, l’infermiera Claudia Alivernini e l’operatore sociosanitario Omar Altobelli, alle ore 7,20 sono stati i primi in Italia a ricevere il vaccino anti Covid-19 all’Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma. Come stanno dopo aver ricevuto il trattamento? Ecco le loro prime parole e le reazioni.

Covid, primi vaccinati in Italia: l’infermiera Claudia Alivernini

“Ho la consapevolezza che oggi sia un giorno importante e decisivo. La scienza e la medicina sono le uniche cose che ci permetteranno di uscire da questo virus. Lo dico con il cuore vaccinatevi”, lo ha detto l’infermiera Claudia Alivernini.

Covid, primi vaccinati in Italia: la professoressa Maria Rosaria Capobianchi

“Mi sento benissimo – ha dichiarato la professoressa Maria Rosaria Capobianchi, direttore del laboratorio di virologia Allo Spallanzani – Mi sono offerta di essere vaccinata e sono stata scelta fra i primi come simbolo per dire di fidarsi e credere in questa scelta credo sia un esempio per gli altri operatori sanitari ma anche per tutta la popolazione”.

Covid, primi vaccinati in Italia: l’operatore socio sanitario Omar Altobelli

“Il vaccino l’ho fatto per tutelarmi perché se sto bene io posso stare sicuro che anche chi mi è vicino sta bene”. Sono queste le parole dell’operatore socio sanitario Omar Altobelli, unico uomo tra le prime tre persone a ricevere il vaccino all’ospedale Spallanzani.

